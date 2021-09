The Platinum - căn hộ cho giới nhà giàu bên vịnh Du thuyền

Căn hộ The Platinum tại tháp đôi Sun Marina Town Hạ Long vừa ra mắt đã gây ấn tượng với khách hàng thượng lưu nhờ tính độc bản và lợi ích đặc quyền, theo chủ đầu tư.

"Tấm vé" gia nhập giới thượng lưu

Chuyên gia cấp cao Jim Dobson từng nhận định trong một bài viết trên tạp chí Forbes về tầng lớp "one-percent" - chỉ những người chỉ chiếm 1% dân số thế giới nhưng sở hữu khối tài sản khổng lồ - khi những thú chơi xa xỉ luôn đi kèm với một chuỗi những trải nghiệm độc bản xứng tầm. Ví như thú chơi du thuyền siêu sang.

"Những người giàu có và nổi tiếng không chỉ đơn thuần tìm kiếm nơi tốt nhất để neo đậu du thuyền riêng. Họ cũng đang săn lùng tư cách thành viên câu lạc bộ du thuyền độc quyền tại các điểm đến có tầm nhìn ngoạn mục, nơi cung cấp các tiện nghi xa xỉ nhất và tất nhiên, giúp họ thể hiện vị thế riêng", Jim Dobson cho biết.

Phối cảnh dự án Sun Marina Town. Ảnh: Sun Group

Tham chiếu các tiêu chí trên, những đặc quyền của The Platinum tại dự án Sun Marina Town đang thỏa mãn những yêu cầu khắt khe của tầng lớp giàu có. Đầu tiên phải kể tới vị trí bên vịnh Du thuyền, cận kề di sản thiên nhiên thế giới và là 1 trong 7 kỳ quan thiên nhiên mới. Chính vị trí này đã mang tới cho các căn hộ The Platinum tầm nhìn đắt giá. Bên cạnh đó, The Platinum có số lượng căn hộ giới hạn, chỉ dành cơ hội trải nghiệm cho những khách hàng sành sỏi, nhanh nhạy thuộc tầng lớp thượng lưu.

Từ ban công căn hộ có chiều cao hơn 100m so với mặt nước biển, chủ nhân sẽ thu trọn khung cảnh của những chiếc du thuyền lướt nhẹ trên sóng hay neo đậu quanh vịnh Du thuyền. Còn phóng xa tầm mắt, The Platinum sở hữu riêng tầm view thu trọn vẻ đẹp của 1.969 hòn đảo lớn nhỏ tại Vịnh Hạ Long, cũng như vẻ đẹp của Bãi Cháy hay Hòn Gai.

Khoang VVIP khẳng định thương hiệu chủ nhân

Theo đại diện Sun Property, The Platinum sở hữu hệ thống thang máy riêng biệt, có thể lên thẳng từ hầm đậu xe và tầng 1 lên tầng 34-41. Điểm nhấn này mang tới sự riêng tư tuyệt đối cũng như phân định đẳng cấp khác biệt cho chủ nhân.

Phối cảnh tiện ích bể bơi tại dự án Sun Marina Town. Ảnh: Sun Group

"Cá tính riêng" của mỗi căn hộ The Platinum còn được thể hiện ở không gian tối ưu hóa góc nhìn vịnh biển. "Mỗi căn hộ đều là những khoang VVIP đích thực trên du thuyền, giúp chủ nhân cảm nhận như đang trên hành trình khám phá đại dương mỗi ngày, với đủ các tiện nghi chiều chuộng mọi sở thích cá nhân", đại diện Sun Property nói.

Chủ nhân The Platinum sẽ được bàn giao căn hộ "full option", đi kèm đầy đủ vật liệu hoàn thiện liền tường như hệ tủ, thiết bị vệ sinh, trần, sàn, tường hoàn thiện và nội thất cao cấp, bao gồm: giường, tủ, bàn, ghế, sofa...

Ngoài việc số lượng căn hộ tại mỗi tầng thuộc phân khúc này ít hơn so với các tầng thông thường, thì hệ thống nội thất sảnh, hành lang tại đây cũng mang điểm nhấn riêng biệt, sang trọng và trau chuốt hơn.

Phối cảnh minh hoạ căn hộ The Platinum. Ảnh: Sun Group

Thừa hưởng hệ thống tiện ích đẳng cấp của tổ hợp bất động sản Sun Marina cùng hệ sinh thái Sun Group tại Bãi Cháy như nhóm các tiện ích chăm sóc sức khỏe, spa, bể bơi vô cực, bể bơi phong cách bãi biển nhiệt đới, rạp chiếu phim, công viên giải trí, trung tâm thương mại dưới chân đế, bãi đậu xe riêng... chủ nhân căn hộ The Platinum còn được cung cấp những tiện ích đã "may đo" riêng như dịch vụ đậu đỗ xe, quản gia căn hộ, vệ sinh, là ủi...

Đặc biệt, trở thành chủ nhân The Platinum chính là cách nhanh nhất ghi danh để trải nghiệm riêng đặc quyền sử dụng dịch vụ tiện ích thượng lưu tại câu lạc bộ Du thuyền Marina Club như nhà hàng 5 sao, các buổi tiệc trà và thử rượu ...

"Không chỉ là một sản phẩm vật chất, The Platinum gồm chuỗi những dịch vụ có mối liên kết cảm xúc chặt chẽ với khách hàng, thấu hiểu và thỏa mãn những nhu cầu khắt khe nhất", đại diện Sun Property khẳng định.

Một khách hàng sở hữu căn hộ tại dự án này chia sẻ: "Tôi muốn sở hữu căn hộ The Platinum để hội tụ với những người cùng đam mê lĩnh vực du thuyền. Điều này không khác việc tôi đã bổ sung thêm một chiếc ‘du thuyền giữa tầng không’ trong bộ sưu tập của gia đình mình".

Sơn Quỳnh