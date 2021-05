The Open Championship muốn đón công chúng

Royal & Ancient (R&A) mong đạt số lượng khán giả thực địa ở mức “đáng ghi nhận” tại major do họ sở hữu và tổ chức.

Kỳ vọng này được nêu rõ trong thông điệp trên mạng xã hội hôm 11/5 từ Giám đốc điều hành R&A Martin Slumbers. Slumbers nói R&A tin The Open Championship 2021 sẽ thành công nhờ các chuyển biến tích cực trong hoạt động phòng chống và triển khai vaccine Covid-19 tại Anh quốc.

Dù vậy, Ban tổ chức chưa đưa ra con số dự kiến lượng fan vào sân xem giải mỗi ngày hoặc mức trần cho cả sự kiện.

"Điều đó còn phụ thuộc vào quyết định của chính phủ đối với The Open, chẳng hạn như giãn cách xã hội, xét nghiệm và chứng nhận tiêm chủng", lãnh đạo R&A lý giải. Tổ chức này và Hiệp hội Golf Mỹ (USGA) phối hợp quản lý và phát triển golf thế giới.

Đón khán giả trở đến Royal St George xem các golfer tranh tài là một ưu tiên của The Open 2021. Ảnh: The Open

Bộ tứ major nam truyền thống theo thông lệ lần lượt gồm Masters do Augusta National độc quyền tổ chức, PGA Championship của Hiệp hội Golf nhà nghề Mỹ (PGAA), US Open thuộc USGA và The Open Championship. Năm trước, sau khi dịch bệnh bùng phát, chỉ major của R&A bị huỷ. Và vì thế, Shane Lowry, đăng quang hồi 2019 vẫn là đương kim vô địch.

Năm nay, cả bốn giải đều trở lại guồng cũ, trong đó Masters diễn ra hồi tháng Tư, PGA Championship từ 20-23/5, US Open tháng Sáu, còn The Open tháng Bảy.

Mùa này, Augusta National hạn chế khán giả. PGAA dự kiến 10.000 người vào sân mỗi ngày. USGA chỉ "hé cửa" và yêu cầu công dân California trình chứng nhận âm tính hoặc đã tiêm vaccine Covid-19 còn người ngoài bang phải có giấy "đã tiêm chủng".

Quốc Huy tổng hợp