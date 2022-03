'The Night': Những bóng ma của cuộc hôn nhân gian dối

Mắc kẹt tại một khách sạn ma quái ở Mỹ, cặp vợ chồng người Iran phát hiện những bí mật giấu kín của cả hai.

* Bài viết tiết lộ tình tiết phim

The Night (Đêm trói buộc), khởi chiếu tại Việt Nam ngày 11/3, là tác phẩm kinh dị đầu tay của nhà làm phim Kourosh Ahari, từng đoạt nhiều giải thưởng quốc tế ở Tây Ban Nha, Anh... Dự án quy tụ hai ngôi sao của điện ảnh Iran là Shahab Hosseini (nổi tiếng với các phim A Separation, The Salesman) và Niousha Jafarian (series Here & Now của HBO).

Trailer The Night Đêm trói buộc Trailer "The Night". Video: IFC Films

Kịch bản xoay quanh vợ chồng Neda (Jafarian) và Babak (Hosseini) quyết định rời Iran đến Mỹ định cư. Tác phẩm mở đầu với phân cảnh hai người dự tiệc tại nhà một người bạn thân ở Los Angeles. Tất cả cùng chơi một trò boardgame mang tên "Mafia" với luật chơi khá giống trò "Ma sói" tại Việt Nam. Khán giả dần thấy sau sự vui vẻ của Neda và Babak là những mâu thuẫn không nói thành lời. Nam chính đạo mạo nhưng gia trưởng, nghiện rượu và có phần xa cách gia đình. Trong khi đó, vợ anh luôn tìm cách lảng tránh khi nhắc lại cuộc sống quá khứ ở Iran.

Câu chuyện chính bắt đầu khi hai người cùng con mới sinh lên xe trở về nhà trong đêm. Babak bị cơn đau răng hành hạ và không thể tỉnh táo lái xe. Cả gia đình hoảng hốt khi đâm phải một con mèo đen trên đường. Babak buộc phải đồng ý với vợ tìm một nơi nghỉ ngơi, chờ trời sáng để tiếp tục hành trình. Họ tá túc tại một khách sạn vắng vẻ ven đường tên Normandie.

Tại đây, gia đình liên tục bắt gặp những điều quái lạ. Neda gặp ảo giác về một cậu bé gọi cô bằng mẹ. Trong khi đó, Babak bị ám ảnh về một cô gái trẻ, liên tục yêu cầu anh tiết lộ bí mật giấu kín với người thân. Họ tìm nhiều cách đối phó như báo cảnh sát, lên xe thoát thân nhưng đều bị những thế lực siêu nhiên ngăn cản.

Shahab Hosseini trong vai Babak phim "The Night". Ảnh: IFC Films

Sức hấp dẫn của The Night đến từ việc khai thác tinh tế tâm lý nhân vật cùng nhiều chi tiết ẩn dụ được cài cắm suốt phim.

Phim đi sâu vào việc tìm hiểu mâu thuẫn giữa vợ chồng Babak - Neda. Họ cùng có những bí mật không thể chia sẻ cho người đầu gối tay ấp hàng đêm. Đạo diễn dần hé lộ tính cách của nhân vật qua những câu thoại, cử chỉ ở từng phân đoạn, tạo sự tò mò cho khán giả về sự thật đằng sau cuộc hôn nhân. Nhà làm phim trộn lẫn nhiều cảnh thật và ảo, khiến người xem liên tục phải suy ngẫm chi tiết nào thật sự xảy ra, chi tiết nào chỉ là tưởng tượng của nhân vật.

Những người mà Babak và Neda gặp tại khách sạn tượng trưng cho bí mật trong thâm tâm họ. Phim cũng chứa hàng loạt chi tiết mang tính gợi như căn bệnh đau răng của nam chính, những hình xăm hay con mèo đen bị xe cán... Tất cả được cài cắm có chủ ý, phù hợp diễn biến câu chuyện và tạo sức nặng cho kịch bản.

Mạch truyện được xây dựng chậm, phù hợp không khí kỳ bí, ma mị của phim. Sự tỉ mỉ trong khâu dẫn nhập giúp bộ phim gay cấn, hấp dẫn thay vì tập trung vào các cảnh kinh dị. Kourosh Ahari không lạm dụng cảnh jump-scare mà tạo nỗi sợ dựa các hiệu ứng, âm thanh giàu tính điện ảnh. Hướng đi này cũng giúp tác phẩm nhận nhiều lời khen từ giới phê bình, trái ngược phong cách của những tác phẩm kinh dị thương mại thông thường.

Niousha Jafarian hóa thân người vợ - Neda. Ảnh: IFC Films

Kourosh Ahari đặc biệt thành công với kết phim mở và bất ngờ. Phân đoạn cuối cùng có sự liên kết chặt chẽ với hồi đầu - trò chơi "Mafia" giữa gia đình Babak và nhóm bạn. Kẻ phản diện không bao giờ bị phát hiện, giống việc nhân vật này giỏi che giấu những điều sai trái của mình trong hôn nhân.

Qua câu chuyện đậm màu kinh dị, giật gân, The Night truyền tải nhiều thông điệp về cuộc sống hôn nhân và việc đối mặt, chịu trách nhiệm cho những sai lầm của bản thân. Chủ đề tư tưởng phim được khắc họa đậm nét qua câu thoại của người lễ tân khách sạn: "Nó như cát lún, càng cố chống cự, bạn càng chìm sâu", ý nói việc vợ chồng Neda - Babak cố gắng phủ nhận và che giấu tội lỗi trong quá khứ. Những sự kiện kỳ quái trong khách sạn chính là sự trừng phạt về mặt tinh thần với họ.

Màn thể hiện của hai diễn viên chính là điểm sáng của phim. Shahab Hosseini hóa thân thành công người chồng gia trưởng, nhiều bí mật. Tài tử Iran vốn giàu kinh nghiệm trong việc thể hiện các nhân vật có nội tâm phức tạp. Anh có nhiều đất diễn để bộc lộ cảm xúc căng thẳng, sợ hãi cho đến tức giận khi bị giam cầm trong khách sạn ma quái. Trong khi đó, Niousha Jafarian đóng đạt vai người vợ lép vế, chịu nhiều tổn thương tâm lý.

The Night nhận phản hồi tích cực từ giới phê bình, đạt điểm "tươi" 79% trên tổng cộng 62 bài đánh giá theo thống kê của Rotten Tomatoes. Tác phẩm gợi nhớ phong cách làm phim kinh dị, tâm lý của nhiều nhà làm phim lỗi lạc như Stanley Kubrick (The Shining) hay Alfred Hitchcock (Psycho). Tuy nhiên, nhiều khán giả quốc tế cho biết thất vọng vì kịch bản quá phức tạp và không nhiều yếu tố giải trí hay tình tiết hù dọa thường thấy của dòng phim kinh dị.

Đạt Phan