The Infinity hưởng lợi khi Phú Quốc tăng tốc hạ tầng

The Infinity nằm trên trục đại lộ DT.975, dự kiến đón sóng đầu tư khi Phú Quốc sắp có thêm 30 công trình, dự án mới trước thềm APEC 2027.

The Infinity thuộc đại đô thị Meyhomes Capital Phú Quốc, có 218 căn Connecthome, cao 3-5 tầng, diện tích các căn dao động 104-325,85 m2. Nơi đây có vị trí thuận tiện khi nằm trên "trục tăng trưởng" của đảo Ngọc - đại lộ DT.975 và trung tâm APEC, lại liền kề tuyến metro.

Ngoài vị trí, dự án hưởng lợi khi Phú Quốc bước vào giai đoạn tăng tốc hạ tầng quy mô lớn nhất từ trước đến nay, chuẩn bị cho Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương APEC 2027. Khoảng 30 công trình, dự án được đề xuất với tổng đầu tư 220.352 tỷ đồng, góp phần nâng cấp hạ tầng, hoàn thiện diện mạo đô thị.

Một trong những dự án trọng điểm là mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc. Theo quy hoạch, sân bay được nâng cấp lên 1.050 ha, công suất 20 triệu lượt khách mỗi năm vào 2027 và hướng tới 2050 sẽ đạt 50 triệu lượt. Khi hoàn thành, nơi đây có thể trở thành một trong những trung tâm trung chuyển hàng không lớn của khu vực, giúp Phú Quốc đón lượng du khách gấp nhiều lần hiện tại.

Phối cảnh nhà ga VIP sân bay Phú Quốc.

Song song, tuyến đường DT.975 - trục giao thông chiến lược kết nối sân bay với Nam đảo cũng được đầu tư. Cụ thể, DT.975 dài khoảng 17,7 km, quy mô 10 làn xe, mặt cắt rộng 62 m.

Tiếp đó, Phú Quốc sẽ triển khai tuyến metro đô thị dài khoảng 18 km, có thể vận chuyển hơn 4.500 hành khách mỗi giờ, tổng mức đầu tư khoảng 9.000 tỷ đồng. Hệ thống tàu điện dự kiến rút ngắn đáng kể thời gian di chuyển giữa sân bay, khu trung tâm, điểm du lịch và khu tổ chức sự kiện.

Ngoài ra, tổ hợp Trung tâm Hội nghị APEC - diện tích 16,06 ha, tổng vốn khoảng 21.860 tỷ đồng – là một trong những công trình biểu tượng của giai đoạn mới. Nơi đây sẽ diễn ra các hội nghị cấp cao, sự kiện quốc tế, hoạt động MICE (du lịch hội nghị, hội thảo, triển lãm) quy mô lớn. Hiện công trình lắp dàn thép mái, hoàn thành 90% kết cấu bê tông. Toàn bộ mặt ngoài dự kiến hoàn tất ngày 30/6.

Giới quan sát cho rằng loạt dự án nghìn tỷ sắp ra mắt sẽ đưa Phú Quốc bước sang trang mới: từ điểm du lịch nghỉ dưỡng thành trung tâm kinh tế đa ngành gồm du lịch, dịch vụ, thương mại và MICE toàn cầu. Sau APEC 2027, nơi đây có thể vươn mình thành "hub du lịch quốc tế" của khu vực, tương tự mô hình Singapore xây dựng thành công.

Trước đó, trong báo cáo chuyên đề Bất động sản hạ tầng - Cơ hội và thách thức, Viện Nghiên cứu Bất động sản Việt Nam chỉ ra các địa phương có tốc độ phát triển hạ tầng vượt bậc thường đạt mức tăng trưởng kinh tế cao hơn so với trung bình cả nước. Đơn cử, sau khi hoàn thiện hệ thống cao tốc, sân bay và cảng biển, Quảng Ninh duy trì mức tăng trưởng GRDP bình quân trên 10%/năm trong nhiều năm.

Phối cảnh The Infinity từ trên cao, tọa lạc trên trục đại lộ DT.975.

Trong bối cảnh trên, nhờ vị trí tại lõi trung tâm APEC, The Infinity dễ dàng kết nối hệ sinh thái dịch vụ - du lịch - hội nghị đang dần định hình tại khu vực, gồm các trung tâm tổ chức sự kiện quốc tế, khách sạn - nghỉ dưỡng cao cấp, khu thương mại, ẩm thực và chuỗi tiện ích phục vụ du khách toàn cầu.

Sự giao thoa giữa trục giao thông huyết mạch và hệ thống metro hình thành mô hình phát triển đô thị theo định hướng giao thông (TOD - Transit Oriented Development)). Quá trình cộng hưởng của hai hạ tầng chiến lược gắn liền APEC, metro định hình The Infinity như trung tâm kinh tế kép tại Phú Quốc - nơi các dòng thương mại, du lịch và dịch vụ quốc tế liên tục trung chuyển, hội tụ.

Phối cảnh shophouse ở The Infinity.

Ngoài ra, nơi đây cũng thừa hưởng hệ sinh thái tiện ích của đại đô thị Meyhomes Capital Phú Quốc. Việc nằm trong một đại đô thị được quy hoạch bài bản giúp dự án nhanh chóng hình thành nhịp sống và dòng khách ổn định, qua đó gia tăng khả năng khai thác thương mại, củng cố giá trị phát triển bền vững trong dài hạn.

Hiếu Châu