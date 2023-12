The Grand Ho Tram tái định vị thương hiệu với tên gọi 'Quận Vui'

Bà Rịa - Vũng TàuThe Grand Ho Tram ra mắt bộ nhận diện Quận Vui với biểu tượng chim sếu, tượng trưng cho tinh thần phóng khoáng, cam kết bền vững với môi trường.

Hình chim sếu được đặt ngay cổng ra vào Quận Vui. Tên gọi mới này mang ý nghĩa niềm vui bất tận, bám vào 3 giá trị cốt lõi: niềm vui và tự do, trách nhiệm và sự tận tâm, luôn mang đến những trải nghiệm mới.

Sự kiện Vui Fest được tổ chức nhằm ra mắt khu giải trí Quận Vui. Ảnh: The Grand Ho Tram

Nhân sự kiện này, The Grand Ho Tram tổ chức lễ hội Vui Fest ngày 2/12, bao gồm màn trình diễn đua ngựa, lễ hội thả diều và bữa tiệc DJ sôi động bên bể bơi. Đồng thời, từ ngày 1 đến 25/12, The Grand Ho Tram tổ chức rút thăm may mắn hàng ngày với nhiều phần quà hấp dẫn, mở đầu cho mùa lễ hội cuối năm.

Hoạt động đua ngựa trên bờ biển mới lạ, tạo sự tò mò cho khách tới tham quan. Ảnh: The Grand Ho Tram

Quận Vui là bước đi chiến lược hướng tới tái định nghĩa khái niệm nghỉ dưỡng và giải trí thông thường, đồng thời củng cố vị thế của The Grand Ho Tram là điểm đến vui chơi cao cấp. Bảng màu trong bộ nhận diện Quận Vui cũng được lựa chọn tỉ mỉ nhằm khắc họa tinh thần năng động, trẻ trung của thương hiệu. Sự kết hợp hài hòa của các tone màu hồng và xanh hứa hẹn để lại ấn tượng tích cực cho du khách.

Quận Vui mang đến nhiều hoạt động giải trí sáng tạo, mới mẻ. Ảnh: The Grand Ho Tram

Chia sẻ về tầm nhìn thương hiệu, ông Walt Power, Tổng Giám đốc The Grand Ho Tram cho biết, Quận Vui là khởi nguồn của niềm vui, một điểm đến đáng khám phá và trải nghiệm. Đó cũng là tầm nhìn được The Grand Ho Tram hướng tới.

Dù tình hình kinh tế toàn thế giới ảm đạm, gặp nhiều thách thức trong năm qua nhưng The Grand Ho Tram vẫn duy trì các hoạt động sản xuất kinh doanh, cố gắng phát triển nhiều dịch vụ mới, sự kiện quảng bá du lịch Việt Nam nói chung và Bà Rịa-Vũng Tàu nói riêng.

Đặc biệt, The Grand Ho Tram cho ra mắt khu nghỉ dưỡng Ixora Ho Tram by Fusion với quy mô 164 căn hộ và 46 biệt thự nghỉ dưỡng đạt tiêu chuẩn 5 sao. Ixora Ho Tram tọa lạc trong tổ hợp giải trí tích hợp gồm sân golf hàng đầu châu Á The Bluffs, hệ thống 18 nhà hàng và quán bar, rạp chiếu phim, khu vui chơi trong nhà Game Zone, 3 spa hiện đại...

Thanh Thư