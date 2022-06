The Global City đáp ứng nhu cầu cư dân hiện đại

Được phát triển bởi Masterise Homes (thuộc Masterise Group), dự án The Global City được định hướng sẽ trở thành khu đô thị mới, quy tụ nhiều tiện ích hiện đại, thu hút dòng cư dân đến an cư lâu dài.

Vị trí trung tâm đô thị

Nằm trong phân khúc bất động sản cao cấp Masterise Homes, The Global City tọa lạc ngay mặt tiền đường Đỗ Xuân Hợp (phường An Phú, TP Thủ Đức, TP HCM). Từ đây dễ dàng kết nối đến nhiều địa điểm khác nhờ hạ tầng giao thông hoàn thiện.

Ảnh phối ảnh tổng thể dự án The Global City. Ảnh: Masterise Homes

Bên cạnh đó, nhà phố The Global City còn sở hữu vị trí một mặt tiếp giáp sông Rạch Chiếc, mang đến cảnh quan thơ mộng bên bờ sông, tầm nhìn đắt giá cho cư dân. Theo đơn vị phát triển, vị trí của dự án này được đánh giá cao trong bối cảnh quỹ đất ngày càng khan hiếm.

Hệ tiện ích hiện đại, đa trải nghiệm

The Global City sở hữu cho mình hệ sinh thái thoáng mát bao gồm hệ thống cây xanh, công viên lớn giúp cho cư dân tận hưởng cuộc sống thư giãn, hòa mình với thiên nhiên, trải nghiệm không gian nghỉ dưỡng giữa lòng đô thị.

Tại đây còn có hệ thống tiện ích khép kín, đáp ứng đầy đủ nhu cầu sống như siêu thị, trường học, công viên, khu thể thao, khu vui chơi giải trí... Cùng với đó, dự án còn quy tụ nhiều dịch vụ clubhouse, khách sạn, bến du thuyền tạo trải nghiệm sống cao cấp cho cư dân.

Sức hút từ khu đô thị mới

Dự án The Global City có quy mô 117,4 ha, được quy hoạch phát triển bao gồm chung cư cao tầng, chung cư thấp tầng, biệt thự, nhà ở công vụ, trường học, bệnh viện, khu bán lẻ... Theo đại diện Masterise Homes, dự án được phát triển theo nguyên tắc kết nối hài hòa giữa kiến trúc hiện đại và âm hưởng đô thị đặc trưng của Việt Nam, hướng tới thiết kế hiện đại, linh hoạt.

Ảnh phối cảnh không gian mặt nước tại The Global City. Ảnh: Masterise Homes

"The Global City có lối quy hoạch bài bản, sử dụng công nghệ xây dựng tiên tiến, kỳ vọng là điểm nhấn thu hút khách hàng và mang lại tiềm năng thương mại cho các hoạt động kinh doanh", đại diện Masterise Homes chia sẻ.

Đại diện Masterise Homes nhìn nhận The Global City là lựa chọn tốt cho giới đầu tư. Dự án sở hữu trung tâm thương mại hạng A rộng 123.000 m2, chuỗi sân golf đạt chuẩn quốc tế, quảng trường trung tâm sầm uất cùng hàng loạt các tiện ích khác như khách sạn, nhà câu lạc bộ, bến du thuyền, sân thể thao đa năng và khu vui chơi trẻ em...

Hoàng Khải

Thông tin dự án The Global City:

- Địa chỉ dự án: Khu đô thị The Global City, đường Đỗ Xuân Hợp, phường An Phú, TP Thủ Đức, TP HCM

- Website: https://duantheglobalcity.vn/

- Hotline: 0789355779

- Email: sale@duantheglobalcity.vn

- Văn phòng bán hàng: vòng xoay A12, đường Vũ Tông Phan, quận 2, TP Thủ Đức, TP HCM