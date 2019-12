Xe buýt lao xuống sông băng, 19 người thiệt mạng

NgaMột chiếc xe buýt chở khách hôm nay lao xuống sông băng ở Siberia khiến 19 người trong hơn 40 hành khách trên xe thiệt mạng.

Một lốp của chiếc xe buýt, đang trong hành trình từ Sretensk đến Chita, bị nổ khi nó đi qua cây cầu trên sông Kuenga ở vùng Zabaikalsky thuộc Siberia. Xe sau đó trượt khỏi đường và lao xuống con sông đóng băng.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: AP.

"19 người chết và 21 người bị thương ở các cấp độ khác nhau", văn phòng thống đốc khu vực Zabaikalsky cho biết trong một thông báo. Hai trực thăng cùng bác sĩ đã được điều động tới hiện trường.

Ủy ban Điều tra Nga cho hay họ đang mở cuộc điều tra hình sự để xem liệu tài xế có vi phạm các quy tắc an toàn giao thông hay không.

Tai nạn đường bộ xảy ra khá phổ biến ở Nga, thường do lái xe trong lúc say rượu, chất lượng đường xuống cấp và tài xế vi phạm quy định an toàn giao thông. Tuy nhiên, số nạn nhân thiệt mạng vì tai nạn đường bộ những năm gần đây đã giảm, xuống còn khoảng 20.000 người mỗi năm.

