Xe buýt đâm máy bay chở Thủ tướng Canada

CanadaXe buýt chở đoàn phóng viên va chạm, làm trầy xước và cong một phần cánh máy bay Boeing 737 phục vụ Thủ tướng Trudeau.

Sự cố xảy ra tại sân bay ở thành phố Vancouver, phía tây Canada tối 12/9 khi Thủ tướng Justin Trudeau đang thực hiện chiến dịch chạy đua tái tranh cử.

Lái xe chạy dưới cánh trái chiếc Boeing 737, nhưng nóc xe quá cao khiến nó va chạm mạnh với cánh máy bay. Các phóng viên trên xe nghe thấy tiếng kim loại va chạm ngay trên đầu, nhưng không có ai bị thương. Thủ tướng Trudeau đã rời sân bay Vancouver khi sự cố xảy ra.

Các phóng viên chụp ảnh vết tích hư hại ở cánh máy bay sau sự cố tối 12/9. Ảnh: Twitter.

Chiếc máy bay Boeing 737 này được đảng Tự do thuê riêng để phục vụ chiến dịch tranh cử cho Thủ tướng Trudeau, với tên của ông được in hoa màu đỏ ở hông máy bay. Phát ngôn viên đảng Tự do Zita Astravas cho biết chiếc 737 bị hư hỏng cánh và phải ngừng hoạt động, nhưng không ảnh hưởng tới lịch trình làm việc của Trudeau.

Vũ Anh (Theo RT)