Xe bom IS lao vào đoàn xe tăng Iraq, 70 lính thiệt mạng

Xe bom IS đâm xe tăng Iraq, 70 binh sĩ thiệt mạng

Các tay súng Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) tấn công tự sát bằng xe bom nhằm vào đoàn xe quân sự của lực lượng an ninh Iraq ở phía tây thành phố Mosul, gây ra thương vong rất lớn, hãng tin Firat ngày 17/10 đưa tin.

Theo đoạn video được phát trên đài truyền hình của người Kurd, chiếc xe bom do phần tử đánh bom tự sát IS điều khiển lao thẳng vào đoàn xe tăng T-55 của lực lượng dân quân người Kurd (Peshmerga), khiến một xe tăng phát nổ và bốc cháy dữ dội. Nguồn tin người Kurd nói rằng có ít nhất 70 chiến binh của họ thiệt mạng trong vụ nổ.

Ngày 17/10, Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi phát động cuộc tổng tấn công nhằm giải phóng thành phố chiến lược Mosul khỏi sự kiểm soát của IS.

Cuộc chiến dự kiến ​​kéo dài vài tuần hoặc vài tháng. Phe giải phóng có 30.000 người, gồm quân đội Iraq, lực lượng Peshmerga và dân quân người Sunni.

Giới chức quân sự Mỹ ước tính có 3.500-5.000 tay súng IS tại Mosul, nơi được coi là thành trì cuối cùng của IS tại Iraq. IS đã bị mất đất đáng kể trong hai năm qua, sau khi lần lượt bị đẩy lùi khỏi các thành phố Tikrit, Ramadi và Fallujah.

Nguyễn Hoàng