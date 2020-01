Xác định danh tính thiếu niên chết dưới càng máy bay

Bộ Giao thông Bờ Biển Ngà xác định nạn nhân chết dưới càng máy bay của Air France là một thiếu niên 14 tuổi.

Ani Guibahi Laurent Barthelemy, ở quận Yopougon, thủ đô Abidjan, được xác định là người thiệt mạng dưới càng của chiếc Boeing 777 thuộc hãng hàng không Air France, tại sân bay Charles de Gaulle ở Paris sáng 8/1.

"Danh tính của cậu bé đã được bố mẹ xác nhận", thông cáo của Bộ Giao thông Bờ Biển Ngà hôm qua cho biết.

Một máy bay của Air France. Ảnh: Reuters

Theo hình ảnh từ camera giám sát, Barthelemy đã trèo vào càng của máy bay khi nó chuẩn bị cất cánh từ sân bay Abidjan vào đêm 8/1.

"Trong video, chúng tôi nhìn thấy một người mặc áo phông. Chúng tôi nghĩ cậu bé đã lọt vào khu vực bay bằng cách trèo qua hàng rào. Cậu bé sau đó nấp trong những bụi cây và trèo vào càng máy bay khi nó cất cánh", Bộ trưởng Giao thông Amadou Kone nói.

Các nhà điều tra nghi ngờ nạn nhân đã thiệt mạng trong chuyến bay dài 6 tiếng rưỡi do bị chết cóng, khi nhiệt độ giảm xuống -50 độ C ở độ cao hành trình 9.000 - 10.000 mét, hoặc do bị ngạt.

Giới chức Bờ Biển Ngà đang tiến hành các biện pháp nhằm thắt chặt an ninh của sân bay Abidjan, trong đó có việc tạo ra một vùng đệm quanh sân bay.

Các trường hợp đi lậu máy bay hầu như không có khả năng sống sót. Năm ngoái, thi thể của một người trốn vé được phát hiện trong khu vườn ở London sau khi rơi xuống từ một máy bay Kenya. Nạn nhân được cho là đã chết cóng dưới gầm máy bay Kenya Airways trước khi rơi từ độ cao 1.000 mét.

Hồi tháng 9, một người đi lậu cũng được phát hiện chết cóng khi máy bay của hãng Royal Air Maroc cất cánh từ Guinea hạ cánh xuống Morocco.

Anh Ngọc (Theo AFP)