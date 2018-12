'Vua tiền xu' Iran bị treo cổ vì tích trữ 2 tấn vàng

Vahid Mazloumin (trái) và Mohammad Ismail Ghasemi. Ảnh: IRNA.

Vahid Mazloumin, doanh nhân đầy thế lực nổi tiếng với việc giao dịch tiền vàng, bị đưa ra xét xử lần đầu tiên cùng Mohammad Ismail Ghasemi hôm 8/9 với cáo buộc "phá vỡ nền kinh tế" thông qua việc tạo ra mạng lưới trao đổi tiền tệ bất hợp pháp. Hai bị cáo nhận án tử hình hồi tháng 10 và bị treo cổ hôm qua, ISNA đưa tin.

Mazloumin bị bắt hồi tháng 7 với cáo buộc tích trữ 2 tấn xu vàng. Cảnh sát trưởng Tehran Hossein Rahimi đã gọi Mazloumin là "vua tiền xu" sau khi phát hiện người đàn ông 58 tuổi này thu thập khoảng 250.000 đồng xu vàng trong vòng 10 tháng. Một số đồng phạm của Mazloumin và Ghasemi cũng đã bị giam.

Gholamhossein Mohseni Ejehi, phát ngôn viên của tòa án, cho biết hai người này bị kết án tử hình vào tháng trước bởi họ đã "khiến tham nhũng lây lan trên toàn cầu". Ông nói thêm rằng bản án của họ là "lời cảnh báo tới những kẻ cơ hội" âm mưu phá vỡ nền kinh tế tại thời điểm "kẻ thù" đang gây sức ép lên Iran.

Tổ chức Ân xá Quốc tế cho rằng bản án của hai người đàn ông này "rõ ràng bất công", đồng thời lên án việc xử tử người phạm những tội danh không liên quan đến bạo lực.

Nhiều người Iran đã tích trữ tiền vàng và các khoản đầu tư an toàn khác do tỷ giá đồng rial so với USD năm nay giảm xuống 135.000 rial/USD, trong khi năm ngoái là 40.500 rial/USD.

Bản án tử hình cho thấy sự không khoan nhượng của chính phủ bởi họ đang cố tăng giá trị đồng nội tệ giữa khủng hoảng kinh tế, trong khi các lệnh trừng phạt mới của Mỹ bắt đầu gây ra tác động.

Tổng thống Mỹ Donald Trump quyết định áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với Iran nhằm thúc đẩy nước này chấp nhận hạn chế hoạt động về hạt nhân, chấm dứt chương trình tên lửa đạn đạo và ngừng hỗ trợ các lực lượng ủy nhiệm trong các cuộc xung đột tại Trung Đông.

Tổng thống Iran Hassan Rouhani mô tả nền kinh tế nước này giống như đang "trong tình trạng chiến tranh". Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) dự đoán tỷ lệ lạm phát của Iran sẽ tăng lên hơn 40% vào cuối năm nay và các lệnh trừng phạt của Mỹ sẽ khiến tăng trưởng kinh tế năm nay giảm xuống mức 1,5%.

Ánh Ngọc