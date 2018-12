Vợ chồng Trump bị hàng loạt nghệ sĩ chỉ trích tại giải thưởng âm nhạc Mỹ

Hai cô gái hôn nhau giữa cuộc biểu tình chống Trump gây xúc động / Những nhóm đứng sau biểu tình chống Trump ở Mỹ

Green Day biến ca khúc Bang Bang thành một bài hát chống Trump tại AMA 2016. Ảnh: AP

Green Day là nhóm nhạc lên tiếng mạnh mẽ nhất trong đêm trao giải AMA hôm qua tại Los Angeles khi biến ca khúc Bang Bang của mình thành một bài hát chống Trump, BBC cho hay.

"No Trump! No KKK! No Fascist USA! (Phản đối Trump! Phản đối KKK! Phản đối một nước Mỹ phát xít!)", giọng ca chính Billie Joe Armstrong hát. KKK là tên của nhiều hội kín lớn ở Mỹ với chủ trương đề cao thuyết người da trắng thượng đẳng.

Ông Trump trước đó từng tuyên bố mình là một fan của nhóm nhạc rock nổi tiếng và khen ngợi album American Idiot của họ.

Video Green Day phản đối Trump trong ca khúc Bang Bang:

Green Day chỉ trích Trump tại giải thưởng âm nhạc Mỹ Ca sĩ người Anh Sting giành giải thưởng thành tựu trọn đời và đã dùng bài phát biểu nhận giải của mình để đề cập tới các vấn đề hiện tại.

"Rock có lẽ là thể loại nhạc xuất khẩu tuyệt vời nhất và có ảnh hưởng nhất của Mỹ", ông nói và cho hay rock "luôn mở cửa trước tất cả các màu da với tinh thần chào đón và hòa nhập".

"Sự pha trộn văn hóa, giai điệu và đam mê là những gì đã làm đất nước này trở thành đất nước tuyệt vời nhất trên thế giới", Sting nói.

Hai người dẫn chương trình AMA là siêu mẫu trẻ Gigi Hadid và diễn viên hài Jay Pharoah của chương trình Saturday Night Live thì liên tục đùa và bình luận về ông Trump.

"Tôi yêu Bruno Mars. Tôi không biết màu da của anh ấy là gì nên tôi không thể trục xuất anh ấy được", Pharoah đùa, bắt chước giọng nói đặc trưng của ông Trump. Bruno Mars sinh ra ở Hawaii, mang hai dòng máu Puerto Rica và Philippines.

Trong khi đó, ngay lần đầu cầm trịch trên sân khấu AMA, Gigi đã gây ấn tượng với màn đóng giả vợ ông Trump, bà Melania. Nữ người mẫu 21 tuổi bắt chước chất giọng Đông Âu và kiểu trề môi của đệ nhất phu nhân tương lai.

"Tôi yêu chồng tôi, Tổng thống Barack Obama và các con tôi Sasha và Malia", cô nói, chế nhạo việc bà Melania bị tố đạo bài phát biểu của Đệ nhất phu nhân Michelle Obama.

Siêu mẫu Gigi Hadid nhại giọng và điệu bộ của bà Melania Trump trên sân khấu AMA. Ảnh: REX

Tuy nhiên, màn nhại giọng này cũng khiến Gigi vấp phải chỉ trích từ những người ủng hộ gia đình ông Trump.

"Melania Trump sẽ là đệ nhất phu nhân của Mỹ. Đây có thể là hình thức cao nhất của sự bất kính", một người bình luận trên Twitter, trong khi những người khác thậm chí đề nghị Gigi "rời khỏi đất nước" nếu cô cảm thấy có vấn đề về gia đình Trump.

Các nghệ sĩ như Lady Gaga và John Legend, những người tích cực ủng hộ chiến dịch tranh cử của bà Hillary Clinton, lại không công khai bày tỏ ý kiến tại sự kiện này.

Anh Ngọc