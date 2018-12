Việt Nam ủng hộ Nhật bảo vệ an toàn hàng hải và tự do thương mại ở khu vực

Thủ tướng: Việt Nam mong Nhật tiếp tục ủng hộ tự do hàng hải ở Biển Đông

Thủ tướng Nhật Bản Abe, thứ hai từ trái sang, chủ trì lễ đón Thủ tướng Việt Nam, phải, trong chuyến thăm chính thức hôm nay. Ảnh: TTXVN.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hôm nay cho biết Việt Nam hoan nghênh và ủng hộ những nỗ lực, sáng kiến của Nhật Bản nhằm bảo đảm thịnh vượng về kinh tế, tự do về thương mại và an toàn hàng hải ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, Chinhphu.vn đưa tin.

Thủ tướng Việt Nam nêu rõ các sáng kiến của Nhật Bản cần dựa trên cơ sở Hiến chương Liên Hợp Quốc và luật pháp quốc tế, tôn trọng độc lập, chủ quyền của các quốc gia vì mục tiêu hòa bình, ổn định, hợp tác phát triển trong khu vực và thế giới. Việt Nam coi trọng uy tín và vai trò của Nhật Bản trong bối cảnh hiện nay. Lãnh đạo Việt Nam phát biểu trong họp báo chung với Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe tại Tokyo, nhân chuyến thăm Nhật Bản kéo dài đến 10/10.

Về phía mình, Thủ tướng Abe cho biết trong bối cảnh chủ nghĩa bảo hộ đang lan tỏa trên thế giới, hai nước khẳng định quyết tâm thúc đẩy thương mại và đầu tư tự do, công bằng tới thế giới thông qua Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) và Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP). Ông Abe cho rằng tăng trưởng bền vững của Việt Nam đóng vai trò quan trọng cho sự hòa bình và thịnh vượng của khu vực Mekong. Tokyo sẽ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong các lĩnh vực xây dựng, cơ sở hạ tầng chất lượng cao, phát triển công nghiệp.

Thủ tướng Nhật Bản cho biết hai bên nhất trí tăng cường phối hợp hơn nữa trong các vấn đề khu vực và quốc tế, trong đó có vấn đề bán đảo Triều Tiên và Biển Đông. Hai bên khẳng định tầm quan trọng của việc bảo đảm hòa bình, an ninh, an toàn, tự do hàng không, hàng hải ở Biển Đông, kiềm chế không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, gây xói mòn lòng tin, ủng hộ giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, Công ước Luật Biển 1982 (UNCLOS), tôn trọng các tiến trình ngoại giao, pháp lý; thực hiện đầy đủ, nghiêm túc Tuyên bố DOC, sớm hoàn thành COC thực chất, hiệu quả và có hiệu lực pháp lý.

Hai nước cũng thống nhất thực hiện các biện pháp để đối phó với các công ty môi giới và cơ sở tiếp nhận lao động Việt Nam sang Nhật Bản bất hợp pháp. Nhật Bản đang nghiên cứu việc xây dựng cơ chế mới về tiếp nhận nguồn nhân lực nước ngoài. Đại diện hai nước đã trao đổi 9 văn kiện hợp tác, trong đó có Bản ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực chính sách biển và đại dương giữa Bộ Tài nguyên và Môi trường Việt Nam và Văn phòng Nội các Nhật Bản.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đang ở thăm Nhật Bản và dự Hội nghị cấp cao hợp tác Mekong - Nhật Bản lần thứ 10. Chuyến thăm diễn ra khi hai nước kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.

Khánh Lynh