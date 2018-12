Việt Nam phản ứng trước lời kêu gọi chống luật an ninh mạng của 17 nghị sĩ Mỹ

Quốc hội thông qua Luật An ninh mạng với hơn 86% đại biểu tán thành / Dự thảo Luật An ninh mạng được chỉnh lý thế nào trước khi thông qua?

Quốc hội biểu quyết thông qua dự Luật An ninh mạng sáng 12/6. Ảnh: QH.

"Việc thông qua Luật An ninh mạng là nhằm tạo dựng môi trường không gian mạng an toàn, lành mạnh, bảo vệ các quyền, lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân trên không gian mạng, bảo đảm an ninh quốc gia cũng như trật tự an toàn xã hội", người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng hôm nay cho biết trong thông cáo gửi VnExpress.

Phát ngôn nhằm trả lời câu hỏi của phóng viên về phản ứng của Việt Nam trước thông tin 17 nghị sĩ Mỹ kêu gọi các giám đốc điều hành của Facebook và Google chống lại luật an ninh mạng mới được thông qua của Việt Nam. Người phát ngôn nói thêm rằng luật đã được thông qua với số phiếu cao, sau nhiều vòng thảo luận, tiếp thu ý kiến rộng rãi, minh bạch của các đại biểu Quốc hội, chuyên gia, doanh nghiệp và người dân.

17 nghị sĩ Mỹ hôm 12/7 dọa nêu vấn đề qua kênh ngoại giao và ở cấp cao nhất nếu chính phủ Việt Nam "cưỡng ép các công ty hỗ trợ và kiểm duyệt thông tin". Các nghị sĩ này cũng kêu gọi "thúc đẩy sự cởi mở và kết nối".

Đáp lại, bà Hằng cho rằng chính sách nhất quán của Việt Nam là tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp và các nhà đầu tư nước ngoài hoạt động tại Việt Nam. "Cũng như ở bất kỳ quốc gia nào khác, hoạt động của các doanh nghiệp và nhà đầu tư nước ngoài cần tuân thủ pháp luật của nước sở tại", bà cho biết thêm.

Người phát ngôn cũng cho rằng việc bảo đảm quyền tự do ngôn luận là chính sách nhất quán của nhà nước Việt Nam, được quy định trong Hiến pháp, pháp luật và được thực hiện đầy đủ trên thực tế. "Nhà nước Việt Nam luôn tôn trọng và tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện các quyền tự do, dân chủ của công dân nhưng cũng kiên quyết đấu tranh với việc lợi dụng các quyền đó để có các hành vi vi phạm pháp luật", bà nói.

Luật An ninh mạng ngày 12/6 được Quốc hội biểu quyết thông qua với 423 trong tổng số 466 đại biểu có mặt tán thành (tỷ lệ 86,86%). Luật quy định về hoạt động bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trên không gian mạng; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Luật cũng yêu cầu Facebook, Google và các công ty công nghệ toàn cầu khác phải lưu trữ dữ liệu cá nhân người dùng tại Việt Nam và mở văn phòng tại đây. Luật sẽ có hiệu lực từ ngày 1/1/2019.