Việt Nam phản đối Trung Quốc lại đưa tên lửa ra Hoàng Sa

Tên lửa Trung Quốc tái xuất hiện ở Hoàng Sa

Hình ảnh vệ tinh cho thấy các tên lửa HQ-9 của Trung Quốc tái xuất ở Hoàng Sa. Ảnh: SIS.

"Việc Trung Quốc triển khai lại tên lửa ở đảo Phú Lâm, thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam đã xâm phạm nghiệm trọng chủ quyền của Việt Nam, làm gia tăng căng thẳng, đe doạ hoà bình và ổn định trong khu vực, cũng như an ninh, an toàn tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông", bà Lê Thị Thu Hằng, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam nêu rõ trong họp báo thường kỳ chiều nay.

Bà Hằng nhắc đến việc Trung Quốc đưa tên lửa trở lại Hoàng Sa hôm 11/6. Tổ chức ImageSat International (ISI) công bố những hình vệ tinh mới nhất cho thấy Trung Quốc đã tái triển khai trái phép các hệ thống tên lửa phòng không HQ-9 trên đảo Phú Lâm sau khi các khí tài này biến mất trong các bức ảnh chụp ngày 3/6. Nhận định ban đầu của các chuyên gia thuộc ISI là Trung Quốc có thể đã tháo rời các bộ phận tên lửa, cất giấu trong các tòa nhà ở Phú Lâm hoặc chuyển chúng sang một hòn đảo khác, mang đi bảo dưỡng, hay đây là hoạt động diễn tập rút tên lửa của quân đội nước này.

Trung Quốc dùng vũ lực chiếm đóng quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam từ năm 1974, sau đó thành lập cái gọi là "thành phố Tam Sa", đặt trụ sở trên đảo Phú Lâm từ tháng 7/2012. Bắc Kinh đã xây dựng một đường băng dài 2.000 m cho mục đích quân sự, cùng các trang thiết bị hỗ trợ trên đảo Phú Lâm.

Theo người phát ngôn Lê Thị Thu Hằng, Việt Nam có đầy đủ cơ sở pháp lý và bằng chứng lịch sử khẳng định chủ quyền của mình đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, phù hợp với luật pháp quốc tế. Mọi hoạt động được tiến hành ở hai quần đảo này không có sự cho phép của Việt Nam là hoàn toàn bất hợp pháp, vô giá trị và vi phạm chủ quyền của Việt Nam.

"Việt Nam yêu cầu Trung Quốc chấm dứt ngay các hành động sai trái đó, rút các trang thiết bị quân sự đã triển khai trái phép trên quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam", bà Hằng nhấn mạnh.