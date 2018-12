Việt Nam muốn Nga tiếp tục ủng hộ duy trì an ninh Biển Đông

Putin khẳng định tranh chấp Biển Đông cần giải quyết bằng luật quốc tế

Các lãnh đạo ASEAN và Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: BTC

"Chúng tôi đánh giá cao vai trò và những đóng góp xây dựng của Nga vào hòa bình, an ninh, hợp tác ở Đông Nam Á trong nhiều năm qua và mong muốn Nga tiếp tục ủng hộ việc duy trì hòa bình, an ninh, an toàn, tự do hàng hải, hàng không và giải quyết hòa bình các tranh chấp ở Biển Đông trên cơ sở luật pháp quốc tế và các thỏa thuận khu vực", Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hôm qua phát biểu tại hội nghị cấp cao kỷ niệm 20 năm quan hệ đối thoại ASEAN - Nga ở thành phố Sochi.

Thủ tướng nhấn mạnh cần bảo đảm an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không, không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, giải quyết tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình, tôn trọng các tiến trình ngoại giao và pháp lý phù hợp với luật pháp quốc tế, tuân thủ đầy đủ và hiệu quả Tuyên bố về Ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) ký năm 2002, sớm tiến tới Bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC).

Tại các hội nghị quan trọng, các nước ASEAN đã bày tỏ sự lo ngại sâu sắc, cho rằng các hành động đơn phương sẽ làm thay đổi nguyên trạng tình hình ở Biển Đông, trái với DOC cũng như luật pháp quốc tế, làm gia tăng căng thẳng, xói mòn lòng tin, đe dọa hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông, Thủ tướng nói.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: Kremlin

"Tình hình hiện nay đặt ra yêu cầu cấp bách là các quốc gia liên quan kiềm chế, ngưng các hành động đơn phương như trên, không quân sự hóa, thúc đẩy các cuộc đối thoại và thương lượng để giải quyết tranh chấp và sớm có kết quả thực chất về xây dựng COC, tôn trọng các tiến trình ngoại giao và pháp lý quốc tế, tăng cường các biện pháp xây dựng lòng tin và ngoại giao phòng ngừa", Thủ tướng tuyên bố.

Hội nghị cấp cao hôm qua cũng phát tuyên bố Sochi, trong đó ủng hộ việc thực thi DOC, sớm hoàn tất COC. "Ủng hộ việc thực hiện đầy đủ và hiệu quả DOC và sớm hoàn tất COC, trên cơ sở đồng thuận", tuyên bố chung viết.

Trong tuyên bố chung, các nước cam kết bảo đảm an ninh và an toàn hàng hải, tự do hàng hải và hàng không, thương mại không bị cản trở, thúc đẩy tự kiềm chế, không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực và giải quyết các tranh chấp thông qua các biện pháp hòa bình.

Các biện pháp này phải phù hợp với những nguyên tắc được thừa nhận rộng rãi của luật pháp quốc tế, bao gồm các nội dung được nêu trong Hiến chương Liên Hợp Quốc, Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển 1982 (UNCLOS) và các tiêu chuẩn và thông lệ phù hợp của Tổ chức Hàng không Dân sự Quốc tế (ICAO) và Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO)

