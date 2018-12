Việt Nam muốn Nga đóng vai trò tích cực trong đảm bảo an ninh hàng hải

Chủ tịch nước chúc mừng Tổng thống Nga Putin tái đắc cử / Tổng bí thư chúc mừng Putin tái đắc cử tổng thống Nga

Phó thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh bắt tay Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov trước cuộc hội đàm ở Hà Nội. Ảnh: Trọng Giáp.

"Hai bên nhất trí và mong muốn Nga tiếp tục đóng vai trò quan trọng, tích cực trong việc gìn giữ hoà bình ổn định khu vực, đảm bảo an ninh, an toàn tự do hàng hải hàng không, tôn trọng tiến trình ngoại giao, pháp lý, giải quyết hoà bình tranh chấp ở Biển Đông, phù hợp luật quốc tế, trong đó có công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển 1982", Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh hôm nay phát biểu tại họp báo sau hội đàm với Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov tại Hà Nội.

Ngoại trưởng Lavrov cho biết hợp tác quốc phòng, kỹ thuật quân sự giữa Việt Nam và Nga hoàn toàn phù hợp với mục đích xây dựng khu vực châu Á - Thái Bình Dương có thể bảo đảm sự phát triển bền vững của tất cả các nước trong khu vực. Hai nước cũng chủ trương dựa vào vai trò trung tâm của Hiệp hội các Quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) để xây dựng cấu trúc khu vực bảo đảm an ninh cho tất cả các nước.

Bộ trưởng Phạm Bình Minh nhấn mạnh hai nước đã triển khai hiệu quả hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam với Liên minh kinh tế Á - Âu. Hai nước mong muốn thúc đẩy kim ngạch thương mại từ 3,55 tỷ USD năm 2017 lên 10 tỷ USD vào năm 2020.

Hai bộ trưởng cũng thảo luận về hợp tác trong ngành năng lượng nguyên tử, sử dụng năng lượng hạt nhân vì mục đích hoà bình, hợp tác trong lĩnh vực đóng tàu, ngân hàng, giao thông vận tải, cơ sở hạ tầng.

Sau hội đàm, hai bộ trưởng ký kế hoạch hợp tác giữa hai bộ giai đoạn 2019 - 2020.

Chuyến thăm Việt Nam của Ngoại trưởng Lavrov diễn ra từ ngày 22/3 đến 23/3. Bên cạnh việc tham gia hội đàm, ký kết văn kiện với Bộ trưởng Phạm Bình Minh, ông đã hội kiến Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch nước Trần Đại Quang.

Trọng Giáp