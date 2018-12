Việt Nam đề nghị Trung Quốc trao đổi thông tin về ba nhà máy điện hạt nhân

Ba nhà máy điện hạt nhân Trung Quốc nằm sát Việt Nam

Ba nhà máy hạt nhân mới của Trung Quốc nằm sát biên giới Việt Nam. Đồ hoạ: Tiến Thành

"Việt Nam đã đề nghị Trung Quốc sớm cùng Việt Nam xây dựng cơ chế trao đổi thông tin thường xuyên về ba dự án điện hạt nhân ở gần biên giới", người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Hải Bình cho biết trong cuộc họp báo chiều nay.

Theo Bộ Khoa học và công nghệ Việt Nam, Trung Quốc vừa đưa vào vận hành ba nhà máy điện hạt nhân gồm Phòng Thành (Quảng Tây) công suất 1000 MW, Trường Giang (Quảng Đông) 600 MW và tổ máy 650 MW của Sương Giang (đảo Hải Nam).

Các nhà máy này đều nằm gần biên giới phía bắc Việt Nam, gần nhất là Phòng Thành chỉ cách Móng Cái, Quảng Ninh 50 km, cách Hà Nội dưới 500 km.

Các chuyên gia Việt Nam cho rằng các sự cố từ hạt nhân đều rất nguy hiểm, bởi nó phát tán phóng xạ trong vùng rộng lớn, do đó Việt Nam cần tăng cường quan trắc và đưa ra giải pháp kịp thời khi xảy ra sự cố, đồng thời có cơ chế trao đổi thường xuyên với Trung Quốc.

Ông Vương Hữu Tấn, Cục trưởng Cục An toàn bức xạ và hạt nhân (Bộ Khoa học Công nghệ) cho hay, Việt Nam và Trung Quốc đều là thành viên của Công ước an toàn hạt nhân, mỗi thành viên đều có quyền yêu cầu thành viên khác báo cáo tình trạng an toàn của bất kỳ nhà máy nào. Sắp tới, Cục sẽ làm việc với cơ quan an toàn hạt nhân Trung Quốc để thỏa thuận việc trao đổi thông tin về vấn đề này.

Người phát ngôn Lê Hải Bình nhấn mạnh quan điểm của Việt Nam là các nước xây dựng và vận hành nhà máy điện hạt nhân cần đảm bảo tuân thủ Công ước an toàn hạt nhân và các quy định liên quan của cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA), bảo đảm không ảnh hưởng đến an toàn và môi trường của các nước láng giềng.

Việt Anh