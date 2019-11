Việt - Hàn nỗ lực đạt kim ngạch song phương 100 tỷ USD

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Tổng thống Hàn Moon Jae-in nhất trí nỗ lực đạt mục tiêu kim ngạch song phương 100 tỷ USD.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hội đàm với Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in tại Seoul ngày 27/11, trong chuyến thăm chính thức Hàn Quốc ngày 24-28/11. Ông Moon nhấn mạnh Việt Nam là đối tác trọng tâm trong chính sách hướng Nam mới của Hàn Quốc, theo thông cáo của Bộ Ngoại giao.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc (trái) và Tổng thống Hàn Moon Jae-in tại Seoul ngày 27/11. Ảnh: VGP.

Hai bên nhấn mạnh hợp tác kinh tế là trụ cột và động lực cho sự phát triển chung của quan hệ song phương. Hai bên nhất trí nỗ lực đạt mục tiêu đưa kim ngạch thương mại song phương đạt 100 tỷ USD trong những năm tới, nhằm mở rộng kim ngạch thương mại hai chiều theo hướng cân bằng hơn. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Hàn Quốc tích cực hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi để Việt Nam tăng xuất khẩu hàng hóa sang Hàn Quốc, nhất là các mặt hàng nông thủy sản.

Trong lĩnh vực hợp tác đầu tư, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hoan nghênh Hàn Quốc tiếp tục giữ vị trí là nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất tại Việt Nam. Hai bên nhất trí tiếp tục tăng cường hợp tác, triển khai hiệu quả khoản viện trợ phát triển chính thức đã cam kết trong giai đoạn 2016 - 2020 với trị giá 1,5 tỷ USD.

Hai lãnh đạo nhấn mạnh tầm quan trọng của bảo đảm hòa bình, an ninh, an toàn và tự do hàng hải, hàng không, giải quyết các bất đồng, tranh chấp ở Biển Đông của Việt Nam bằng biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế.

Sau hội đàm, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in chứng kiến lễ ký các văn kiện hợp tác giữa hai bên, trong đó có Nghị định thư sửa đổi Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam và Hàn Quốc và bản ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực hàng hải, đào tạo thuyền viên.

Phương Vũ