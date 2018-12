Vì sao nữ cử tri vẫn bầu Trump dù video khoe sàm sỡ bị lộ?

Thế thắng chẻ tre của Trump và đảng Cộng hòa / Hillary Clinton thắng Donald Trump về phiếu phổ thông

Tổng thống Mỹ đắc cử Donald Trump. Ảnh: Elle

Bất chấp những bình luận mang tính phân biệt giới trong suốt chiến dịch tranh cử, Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump đã giành chiến thắng chung cuộc một phần nhờ lá phiếu từ những cử tri nữ, lực lượng cử tri vốn được truyền thông nước này đánh giá hầu hết sẽ ủng hộ bà Clinton, theo Ving minutes.

Số liệu mới công bố mới nhất của New York Times, cho thấy nếu bà Clinton được 54% cử tri nữ ủng hộ, thì ông Trump cũng giành được 42% số phiếu, trong đó hơn một nửa là phụ nữ da trắng.

Kết quả này trái ngược hoàn toàn với dự đoán ban đầu cho rằng, những tuyên bố tiêu cực về phụ nữ đặc biệt là đoạn ghi âm về những phát biểu mang tính dung tục của ông Trump vào năm 2005 bị hé lộ ngay trước thềm cuộc bầu cử, sẽ khiến đa số cử tri nữ của Mỹ quay lưng lại với ông.

Giáo sư Diane Heith thuộc Đại học St. John, New York nhận định rằng thực tế trên cho thấy cử tri Mỹ nói chung và cử tri nữ nói riêng hiện đều dành sự quan tâm cho những vấn đề về kinh tế, việc làm hay nhập cư, thay vì phải băn khoăn xem nên lựa chọn một tổng thống là nam hay nữ.

"Cách ông Trump đối xử với phụ nữ không hề ảnh hưởng tới tâm lý của những người ủng hộ ông, mà phần lớn đang bất mãn và cảm thấy bị tầng lớp tinh hoa, trong đó có bà Clinton coi thường", ông Heith nhấn mạnh.

Theo các bình luận viên của Vingt minutes, một trong những lý do khiến những cử tri nữ tại Mỹ phản đối ông Trump là do những tuyên bố kiên quyết chống lại việc nạo phá thai do ông đưa ra trong chiến dịch tranh cử.

Tuy nhiên, có dấu hiệu cho thấy Tổng thống đắc cử Mỹ có thể thay đổi quan điểm theo xu hướng bớt cực đoan hơn khi bước chân vào Nhà Trắng. Ví dụ, ông có thể nới lỏng đạo luật, cho phép phá thai trong một số trường hợp người phụ nữ mang thai ngoài ý muốn như bị hiếp dâm, hoặc thai nhi bị dị tật.

Ông Trump có lần từng đề xuất những phụ nữ phá thai phải chịu những hình thức xử phạt nhất định. Sau đó, do sức ép của dư luận và một số tổ chức nhân quyền, ông đã rút lại tuyên bố.

Theo bình luận viên Isabelle Duriez thuộc tạp chí Elle, tạp chí dành cho phụ nữ hàng đầu của Pháp, một nguyên nhân khiến truyền thông Mỹ đưa ra những phân tích và dự đoán sai là do họ cố tình lờ đi tâm lý lo ngại và nghi ngờ của nhiều phụ nữ Mỹ đối với bà Clinton trong vấn đề bảo vệ nữ quyền.

Theo những cử tri này, cách hành xử của cựu đệ nhất phu nhân Mỹ đối với những vụ bê bối ngoại tình của chồng đã khiến bà đánh mất hình ảnh của một chính trị gia đi tiên phong trong lĩnh vực này.

"Những gì ông Trump nói về phụ nữ không đáng xấu hổ bằng những gì bà Clinton từng làm trong suốt sự nghiệp chính trị của mình. Bà ấy tuyên bố bảo vệ phụ nữ nhưng lại không làm như vậy. Khi những vụ việc về Bill bị đồn thổi, bà ấy chỉ bảo vệ chồng mình mà không hề đếm xỉa đến những phụ nữ có thể là nạn nhân", Elle dẫn lời một cử tri nữ bỏ phiếu cho Trump tại hạt Lakeland, bang Florida đánh giá.

Nguyễn Hoàng