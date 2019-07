Venezuela cáo buộc Mỹ đứng sau sự cố mất điện

Tổng thống Nicolas Maduro khẳng định cuộc tấn công công nghệ cao được Mỹ chỉ đạo đã gây nên sự cố mất điện diện rộng ngày 22/7.

Một khu phố ở Caracas, Venezuela tối đen do sự cố mất điện ngày 22/7. Ảnh: Reuters

"Chúng tôi đã chịu một cuộc tấn công điện từ công nghệ cao. Có lẽ trong vài giờ tới, tôi sẽ trình bày trước nhân dân Venezuela nội dung toàn bộ cuộc điều tra về vụ tấn công, cách thức và địa điểm xảy ra", Maduro phát biểu ngày 24/7 tại trụ sở Bộ chỉ huy Lực lượng Vũ trang quốc gia Bolivar.

"Đó là nước Mỹ tuyệt vọng đang cố đánh bại và làm suy yếu Venezuela. Tuy nhiên họ không thể thực hiện điều này như họ muốn", Maduro chỉ đích danh Mỹ đứng sau cuộc tấn công công nghệ dẫn đến sự cố mất điện diện rộng.

Ít nhất 14 trên tổng số 23 bang của Venezuela, bao gồm cả thủ đô Caracas, đã bị cắt điện hôm 22/7, gây ra tình trạng hỗn loạn giao thông tại Caracas với đèn giao thông và tàu điện ngầm dừng hoạt động vào giờ cao điểm.

Tổng thống Maduro cảnh báo đây không phải là cuộc tấn công đầu tiên đối với hệ thống điện quốc gia ở Venezuela gần đây.

"Sự khác biệt duy nhất là lần này, kẻ thù đã cố gắng ngắt kết nối hệ thống một lần nữa, điều đã được chúng tôi đã khôi phục và ổn định", Maduro nói thêm, đồng thời gửi lời cảm ơn người dân Venezuela vì phản ứng của họ trước cuộc tấn công và sự kiên cường của họ.

Venezuela hồi tháng 3 trải qua một loạt vụ mất điện trên diện rộng, trong đó có đợt mất điện ảnh hưởng tới toàn bộ 23 bang trên khắp đất nước trong một tuần, khiến hàng triệu người bị cắt nước sinh hoạt. Đây là đợt mất điện tồi tệ nhất tại Venezuela trong nhiều thập kỷ.

Mất điện thường xuyên xảy ra ở quốc gia Nam Mỹ này, do ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng chính trị dẫn tới nền kinh tế kiệt quệ. Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro cáo buộc phe đối lập và các thế lực thù địch bên ngoài phá hoại mạng lưới điện, trong khi phe đối lập do Juan Guaido đứng đầu cho rằng lý do nằm ở tình trạng tham nhũng và thiếu đầu tư vào hệ thống thủy điện trong nhiều năm.

Ngọc Ánh (Theo Xinhua)