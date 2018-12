UAV Trung Quốc thử thành công tên lửa gần rìa không gian

Trung Quốc tăng gấp ba máy bay cảnh báo sớm

Máy bay không người lái CH-4 mang vũ khí thử nghiệm. Ảnh: Sina.

Quân đội Trung Quốc hôm 12/2 hoàn tất thử nghiệm kéo dài 6 ngày với máy bay không người lái (UAV) mang tên CH-4, trong đó bao gồm nội dung hoạt động ở độ cao cực lớn và bắn thử tên lửa trong điều kiện thời tiết phức tạp, People's Daily đưa tin.

Ở thử nghiệm cuối cùng, chiếc CH-4 đã bay 15 tiếng ở độ cao 20 km so với mực nước biển. Dù còn cách xa ranh giới vũ trụ ở độ cao 100 km, nó vẫn nằm trong khu vực được coi là "rìa không gian" cách mực nước biển khoảng 18 - 100 km. Bắc Kinh cho biết mẫu CH-4 mới có thể đạt độ cao tới 65 km và hoạt động trong nhiều tuần liền nhờ sử dụng năng lượng Mặt Trời.

Đây cũng là lần đầu phiên bản CH-4 này bắn thử vũ khí. Máy bay mang được nhiều loại bom chùm và tên lửa dẫn đường. Việc triển khai hỏa lực từ độ cao cực lớn đối diện nhiều thách thức, như thời tiết cực đoan có thể làm giảm đáng kể độ chính xác hay máy bay và vũ khí dễ bị tổn thương trước hệ thống tác chiến điện tử của đối phương.

Tập đoàn Công nghệ và Khoa học Hàng không Trung Quốc (CASC) khẳng định CH-4 có tính năng cơ bản tốt hơn mẫu MQ-1 Predator của Mỹ. Bắc Kinh đã có thể sản xuất nhiều loại UAV với giá thành rẻ hơn nhiều so với Washington, giúp tăng tiềm năng xuất khẩu tới các quốc gia có ngân sách quốc phòng không lớn. Dòng UAV Wing Loong của Trung Quốc được bán với giá trung bình 5 triệu USD/chiếc, so với mức 100 triệu USD với các hệ thống tương tự do Mỹ chế tạo.

Tử Quỳnh