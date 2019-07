Tỷ phú Mỹ và con gái thiệt mạng khi trực thăng đâm xuống biển

Chiếc trực thăng chở "ông trùm than đá" Mỹ cùng 6 người khác rơi xuống Đại Tây Dương nhưng nguyên nhân tai nạn chưa được làm rõ.

Tỷ phú ngành than đá Mỹ Chris Cline. Ảnh: Mirror.

Chiếc máy bay trực thăng chở tỷ phú Chris Cline, 60 tuổi, người được mệnh danh là "ông trùm" ngành than đá Mỹ cùng con gái và ít nhất 5 người khác gặp nạn hôm 4/7 trên hành trình từ Bahamas trở về Florida, Mỹ. Nguyên nhân vụ rơi máy bay đang được các cơ quan chức năng Bahamas điều tra.

"Hôm nay bang chúng ta mất đi một siêu sao và tôi mất đi một người bạn rất thân", Thống đốc bang Tây Virginia Jim Justice viết trên Twitter hôm qua, đề cập đến vụ tai nạn.

Bộ trưởng Du lịch và Hàng không Bahamas Dionisio D’Aguilar cho biết nhà chức trách nước này đã xác định vị trí trực thăng rơi và đang nỗ lực đến hiện trường để tìm kiếm thi thể 7 nạn nhân.

Theo tạp chí Forbes, Cline sinh ở Tây Virginia, bắt đầu làm việc trong các mỏ than từ năm 15 tuổi và bỏ học đại học năm 22 tuổi để bước vào ngành công nghiệp than đá. Năm 2014, ông cho ra đời công ty khai thác than Foresight Energy và bán cổ phần ở công ty này trị giá 1,4 tỷ USD chỉ một năm sau đó. Cline thành công trong lĩnh vực than đá và lên kế hoạch mở rộng khai thác, phát triển sự nghiệp sang cả Canada.

Cline nổi tiếng nhờ lối sống xa hoa. Biệt thự của tỷ phú này ở Beckley, Tây Virginia có hồ bơi, đường đua ngựa, trang trại ngựa, dê, lạc đà và sở hữu một du thuyền hạng sang với 5 phòng ngủ và tàu ngầm riêng. Bloomberg từng gọi Cline là "ông vua than đá mới".

Mai Lâm (Theo Sputnik/Mirror)