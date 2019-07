Tỷ phú Mỹ thiệt mạng khi dùng trực thăng đưa con gái đi cấp cứu

Tỷ phú ngành than đá Mỹ Chris Cline. Ảnh: Forbes.

Lauree Simmons, người bạn thân thiết của gia đình tỷ phú Mỹ Chris Cline, ngày 7/7 tiết lộ Kameron Cline, 22 tuổi, đột nhiên trở bệnh hôm 4/7 khi đang đi nghỉ dưỡng cùng các bạn thân tại hòn đảo riêng của gia đình ở Bahamas và cần cấp cứu.

Tỷ phú Chris Cline, 60 tuổi, rất lo lắng và đã yêu cầu phi công lái trực thăng riêng đưa con trở về Florida, Mỹ để điều trị. Chiếc trực thăng chở bố con ông cùng 5 người khác rơi xuống Đại Tây Dương khi đang trên đường đến bệnh viện.

Bà Paula Wykle, mẹ của nạn nhân Delaney Wykle, 22 tuổi có mặt trên chuyến bay xấu số cho biết con gái bà đã "khăng khăng lên chiếc trực thăng" để giúp đỡ Kameron, bạn thân của cô. Bà Paula cho biết con gái bà vừa tốt nghiệp khóa đào tạo y tá nên muốn ở bên Kameron để hỗ trợ bạn.

Các nạn nhân thiệt mạng trong vụ rơi trực thăng hôm 4/7 gồm tỷ phú Cline, con gái ông, Wykle cùng hai người bạn đại học khác của Kameron, phi công Geoffrey Lee Painter, 52 tuổi và David Jude, cũng 52 tuổi ở bang Kentucky. Nguyên nhân vụ rơi máy bay đang được các cơ quan chức năng Bahamas điều tra.

Kemeron Cline, con gái tỷ phú than đá Mỹ Chris Cline. Ảnh: Twitter.

Nhà chức trách Bahamas cho biết đã trục vớt được xác chiếc trực thăng Agusta AW139 và thi thể các nạn nhân dưới đáy biển vào ngày 6/7. Trực thăng sẽ được đưa về Florida để phục vụ quá trình điều tra. Cơ quan kiểm soát không lưu Bahamas không nhận được bất cứ tín hiệu cầu cứu nào từ chiếc trực thăng và chỉ bắt đầu quá trình tìm kiếm sau khi có thông tin chiếc máy bay mất tích.

Theo tạp chí Forbes, Cline sinh ở Tây Virginia, bắt đầu làm việc trong các mỏ than từ năm 15 tuổi và bỏ học đại học năm 22 tuổi để bước vào ngành công nghiệp than đá. Năm 2014, ông cho ra đời công ty khai thác than Foresight Energy và bán cổ phần ở công ty này trị giá 1,4 tỷ USD chỉ một năm sau đó. Cline thành công trong lĩnh vực than đá và lên kế hoạch mở rộng khai thác, phát triển sự nghiệp sang cả Canada.

Cline nổi tiếng nhờ lối sống xa hoa. Biệt thự của tỷ phú này ở Beckley, Tây Virginia có hồ bơi, đường đua ngựa, trang trại ngựa, dê, lạc đà và sở hữu một du thuyền hạng sang với 5 phòng ngủ và tàu ngầm riêng. Bloomberg từng gọi Cline là "ông vua than đá mới".

Mai Lâm (Theo AP)