Tỷ lệ tử vong do nCoV ở Vũ Hán chỉ 1,4%

Một nghiên cứu mới công bố trên tạp chí Nature cho thấy tỷ lệ tử vong vì Covid-19 ở Vũ Hán, nơi khởi phát dịch bệnh, khoảng 1,4%.

Nghiên cứu được công bố ngày 19/3 trên tạp chí Nature, một tập san về khoa học đa ngành tiếng Anh, do Tập đoàn xuất bản Nature, chi nhánh của Tập đoàn xuất bản Georg von Holtzbrinck, Anh, ấn hành. Nghiên cứu cho biết tính đến 29/2, Vũ Hán ghi nhận 48.557 ca nhiễm và 2.169 ca tử vong.

Tỷ lệ tử vong do Covid-19 cao hơn nhiều so với cúm, căn bệnh lây nhiễm cho hàng triệu người mỗi năm nhưng tỷ lệ tử vong chỉ khoảng 0,1%.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) hồi đầu tháng này cảnh báo tỷ lệ tử vong do nCoV toàn cầu có thể lên tới 3,4%. Tỷ lệ tử vong ở Italy, tâm dịch châu Âu là 8,3%, cao gấp đôi trung bình toàn cầu. Dân số già và bệnh viện quá tải là hai trong số các nguyên nhân khiến tỷ lệ tử vong ở nước này đặc biệt cao.

Bác sĩ làm việc tại một bệnh viện ở Vũ Hán hôm 22/2. Ảnh: AFP.

Các tác giả nghiên cứu nhận thấy những người từ 60 tuổi trở lên có nguy cơ tử vong do Covid-19 gấp 5,1 lần so với những người trong độ tuổi từ 30-59. Tuy nhiên, họ vẫn đang tìm ra chính xác những người có nguy cơ cao nhất bị biến chứng nặng hoặc tử vong do nCoV.

Phần lớn trẻ em thường có các triệu chứng nhẹ hoặc trung bình. Người già, người có bệnh lý nền được cho là dễ bị tổn thương nhất. Tuổi tác là một trong những yếu tố được xem xét trong nghiên cứu, nhưng ở Pháp, hơn một nửa trong số 300 bệnh nhân rơi vào nguy kịch dưới 60 tuổi, theo AP.

Các chuyên gia y tế cho rằng dù tỷ lệ tử vong do Covid-19 ở Vũ Hán theo nghiên cứu, thấp hơn so với tỷ lệ toàn cầu, song vẫn đáng báo động. "Chúng tôi biết đây là loại virus có khả năng lây nhiễm cao, với tất cả các dữ liệu cho thấy nó có khả năng lây nhiễm cao hơn cúm", Tiến sĩ Sudeb Dalai, chuyên gia về bệnh truyền nhiễm tại Đại học Y khoa Stanford, Mỹ nói, thêm rằng hiện nay không có miễn dịch tự nhiên trong quần thể đối với loại virus này. "Chúng tôi đã hy vọng rằng tỷ lệ tử vong do bệnh sẽ thấp hơn mức này", ông nói.

Tener Goodwin Veenema, giáo sư điều dưỡng và y tế công cộng tại Đại học Johns Hopkins, cho rằng nghiên cứu mới trên tạp chí Nature nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thực thi các biện pháp cách biệt cộng đồng và nhiều biện pháp khác, nhằm ngăn chặn sự lây lan của căn bệnh.

Nghiên cứu mới được công bố trong bối cảnh Covid-19 đã xuất hiện tại 179 quốc gia, vùng lãnh thổ, khiến hơn 245.000 người nhiễm, hơn 10.000 người chết. Số ca nhiễm ở Mỹ, quốc gia có nền y tế phát triển hàng đầu thế giới đã vượt 14.000 và hơn 150 người tử vong do dịch bệnh.

Các tác giả nghiên cứu thừa nhận, những phát hiện của họ không áp dụng cho các quốc gia khác, đặc biệt là những quốc gia virus này hoạt động mạnh hơn hoặc có nhiều lựa chọn về điều trị hơn so với Vũ Hán và phần còn lại của Trung Quốc.

Mai Lâm (Theo NBC News)