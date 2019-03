Tướng Mỹ nói cuộc chiến chống IS 'còn lâu mới hết'

Tướng Votel cho rằng Mỹ vẫn cần duy trì đà tiến công đề phòng IS tiếp tục trỗi dậy sau khi bị đánh bại tại Syria.

Tướng Joseph Votel, tư lệnh Bộ chỉ huy Trung tâm Mỹ. Ảnh: AP.

"Thu hẹp khu vực bị phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng chiếm đóng là thành tựu quân sự lớn, nhưng cuộc chiến chống IS và chủ nghĩa bạo lực cực đoan còn lâu mới kết thúc", tướng Joseph Votel, tư lệnh Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ, ngày 7/2 trình bày trước Ủy ban Quân vụ Hạ viện, CNN đưa tin.

Tướng Votel cho biết vùng đất bị IS chiếm đóng đã bị thu hẹp từ hơn 88.000 km vuông ở thời kỳ đỉnh cao xuống còn hơn một km vuông tại thị trấn Baghouz, phía đông nam Syria hiện nay. Tuy nhiên, ông cảnh báo nhiều phiến quân IS đã phá vòng vây và chạy đến những khu vực khác nhau tại Syria và Iraq.

"Chúng ta cần duy trì đà tiến công trước một tổ chức đang phân tán. Trong giai đoạn tiếp theo của cuộc chiến chống IS, chúng ta sẽ chứng kiến những vụ tấn công, ám sát, đánh bom và phục kích ở cấp thấp", tướng Votel phát biểu.

Tuyên bố của tướng Votel được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump ra lệnh rút hoàn toàn và ngay lập tức quân Mỹ khỏi Syria với lý do IS "đã bị đánh bại". Trump sau đó đổi ý, cho phép duy trì một lực lượng nhỏ tại đông bắc Syria trong ngắn hạn để đề phòng nguy cơ IS trỗi dậy, đồng thời ngăn chặn các cuộc đụng độ giữa Thổ Nhĩ Kỳ và các nhóm dân quân người Kurd do Mỹ hậu thuẫn.

Việc duy trì 400 binh sĩ tại Syria sẽ giúp Mỹ tiếp tục bảo vệ lợi ích của mình tại đây đồng thời phát triển lực lượng đồng minh địa phương. "Chúng ta cần tập trung làm việc với các đối tác địa phương như cách làm hiệu quả của chúng ta tại Iraq. Tình báo, công tác đào tạo và cố vấn từ Mỹ là chìa khóa giúp các đồng minh địa phương truy quét tàn quân IS", tướng Votel nói.

Nguyễn Tiến