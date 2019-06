Tù nhân bắt hai giám thị trại giam làm con tin ở Pháp

Tù nhân bắt hai nhân viên trại giam ở tây bắc nước Pháp trong giờ ăn trưa rồi thả họ sau 5 giờ và đầu hàng cảnh sát.

Trực thăng và binh sĩ Pháp bên ngoài trại giam Conde-sur-Sarthe ngày 11/6. Ảnh: AFP.

Cảnh sát Pháp ngày 11/6 huy động các đơn vị chiến lược sau khi nhận được tin báo về việc một tù nhân mang vũ khí tự chế bắt hai nhân viên an ninh làm con tin tại Trung tâm Cải tạo Conde-sur-Sarthe ở phía tây bắc nước này. Trung tâm trên là nơi giam các phạm nhân nguy hiểm, bị cực đoan hóa hay có những vấn đề kỷ luật nghiêm trọng.

Phạm nhân đã bắt hai nhân viên nhà tù trong giờ ăn trưa. Sau 5 tiếng, cả hai người đều được trả tự do và không chịu bất kỳ thương tổn nào. Phạm nhân nổi loạn cũng đầu hàng lực lượng cảnh sát. Thông tin chi tiết về sự việc hiện chưa được công bố.

Một nguồn tin từ Bộ Tư pháp Pháp cho hay phạm nhân kể trên có tiền sử gặp các vấn đề về tâm thần và từng bắt cóc con tin. Y có tiền án trộm cướp, hiếp dâm và giết một phạm nhân trong tù.

Các biện pháp an ninh đã được tăng cường tại trại giam Conde-sur-Sarthe sau khi một tù nhân hồi tháng ba dùng dao tự chế đâm hai nhân viên an ninh. Thuyết phục bất thành, lực lượng an ninh cuối cùng phải tiến hành trấn áp, làm bị thương tù nhân này.

Vũ Hoàng (Theo AFP)