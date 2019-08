Tư lệnh quân đồn trú ở Hong Kong lần đầu lên tiếng về biểu tình

Tư lệnh đơn vị quân đội Trung Quốc đồn trú tại Hong Kong Trần Đạo Tường hôm 31/7 cho rằng bạo lực đã đe dọa nghiêm trọng an toàn của người dân đặc khu.

Binh sĩ Trung Quốc trong một cuộc diễn tập. Ảnh: SCMP.

"Gần đây có một loạt sự cố bạo lực xảy ra ở Hong Kong. Điều này đã hủy hoại sự ổn định và thịnh vượng của thành phố, thách thức thượng tôn pháp luật cũng như trật tự xã hội", thiếu tướng Trần Đạo Tường (Chen Daoxiang), tư lệnh đơn vị đồn trú Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) tại Hong Kong, phát biểu trong lễ kỷ niệm 92 năm thành lập PLA tại doanh trại đồn trú ở quận Admiralty.

Theo tướng Trần, các sự cố đã đe dọa nghiêm trọng cuộc sống và sự an toàn của người dân Hong Kong, vượt qua giới hạn của chính sách "một quốc gia, hai chế độ". "Điều này là không thể dung thứ và chúng tôi lên án mạnh mẽ", Trần nói.

Đây là bình luận đầu tiên của tướng Trần về tình hình Hong Kong từ khi các cuộc biểu tình bùng nổ ở thành phố hồi tháng 6 để phản đối dự luật dẫn độ gây tranh cãi. Dưới sức ép của người biểu tình, Trưởng đặc khu Carrie Lam tuyên bố dự luật "đã chết", song người biểu tình khẳng định sẽ tuần hành đến khi bà Lam từ chức và dự luật được hủy bỏ hoàn toàn.

Thiếu tướng Trần Đạo Tường, tư lệnh đơn vị đồn trú Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) tại Hong Kong. Ảnh: Weibo.

Trần nói rằng quân đồn trú kiên quyết ủng hộ bà Lam và cảnh sát Hong Kong trong việc duy trì luật pháp và trật tự. "Chúng tôi quyết tâm bảo vệ chủ quyền, an ninh, ổn định và thịnh vượng của Hong Kong. PLA sẽ tuân thủ Luật Cơ bản, luật đồn trú của Hong Kong và sự chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, đứng đầu là Chủ tịch Tập Cận Bình", Trần cho hay.

Đơn vị đồn trú của PLA tại Hong Kong hôm 31/7 công bố video về các cuộc diễn tập chống khủng bố và bạo loạn. Trong video, các binh sĩ Trung Quốc sử dụng trang phục chống bạo động trấn áp một nhóm người có hành vi gây rối. Dưới sự yểm trợ của xe thiết giáp, binh sĩ Trung Quốc cầm khiên và dùi cui dàn đội hình, giơ biểu ngữ có dòng chữ "không xông lên, nếu không chúng tôi sẽ sử dụng vũ lực".

Hồi tuần trước, quân đội Trung Quốc tổ chức một cuộc diễn tập chống khủng bố tại Trạm Giang, tỉnh Quảng Đông, gần Hong Kong, làm dấy lên lo ngại rằng Bắc Kinh có thể sử dụng lực lượng quân sự can thiệp vào đặc khu hành chính này. Tuy nhiên, một nguồn tin am hiểu chính sách về Hong Kong tại Bắc Kinh phủ nhận lo ngại trên, khẳng định tình hình tại Hong Kong chưa đến mức quân đội Trung Quốc phải triển khai lực lượng can thiệp.

Cảnh sát chống bạo động Hong Kong bên ngoài Văn phòng Liên lạc Bắc Kinh hôm 28/7. Ảnh: AFP.

Huyền Lê (Theo SCMP)