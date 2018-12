Tư lệnh Mỹ bí mật thăm Syria, bàn việc tấn công sào huyệt IS

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ muốn đơn vị không gian bí mật tham gia diệt IS / Mỹ khước từ không kích chung với Nga ở Syria

Tướng Joseph Votel trong chuyến thăm Syria cuối tuần trước. Ảnh: AP

Tướng Joseph Votel bay từ Iraq đến bắc Syria vào ngày 20/5. Tin tức về chuyến thăm bí mật chỉ được công khai sau khi ông Votel trở lại Mỹ. Trong 11 giờ tại Syria, ông đã gặp các cố vấn Mỹ tại một khu trại nằm cách chiến trường khoảng 80 km, và đại diện của các nhóm chiến binh Syria đang được chuyên gia quân sự Mỹ huấn luyện. Ông Votel cũng nói chuyện với các chỉ huy Lực lượng Dân chủ Syria do người Kurd dẫn đầu (SDF).

"Tôi có trách nhiệm cho nhiệm vụ này, tôi có trách nhiệm đối với những người mà chúng tôi điều đến đây", NBC dẫn lời tướng Joseph Votel nói. "Vì vậy, tôi cần phải đến xem họ đang phải đối phó với những vấn đề gì, để chia sẻ rủi ro mà họ đang đối mặt".

Ông Brett McGurk, đặc phái viên Mỹ tại liên minh chống IS do Mỹ dẫn đầu, tweet rằng một trong những mục đích của chuyến đi là chuẩn bị cho cuộc tấn công vào Raqqa, sào huyệt của IS tại Syria kể từ năm 2013.

AP dẫn lời Qarhaman Hasan, phó chỉ huy của SDF, nói rằng các cuộc bàn bạc tập trung vào việc Mỹ hỗ trợ vũ khí và trang thiết bị cho các nhóm chiến binh.

Ông Votel nhậm chức tư lệnh Bộ Chỉ huy Trung ương Mỹ 7 tuần trước. Ông là sĩ quan quân đội Mỹ cấp cao nhất đến Syria kể từ khi Mỹ bắt đầu chiến dịch chống IS tại đây năm 2014. Đây là điều đáng chú ý vì Mỹ không có đơn vị chiến đấu ở Syria, không có quan hệ ngoại giao với Syria và thực hiện phần lớn nhiệm vụ quân sự ở Syria trong bí mật.

Phương Vũ