Trung Quốc yêu cầu nghiêm trị thủ phạm vụ 39 thi thể trong container

Bộ Ngoại giao Trung Quốc yêu cầu Anh sớm xác minh danh tính nạn nhân và trừng phạt nghiêm khắc thủ phạm khiến 39 người chết trong container.

"Chúng tôi hy vọng rằng Anh có thể sớm xác minh danh tính của các nạn nhân, xác định những gì đã xảy ra và trừng phạt nghiêm khắc những tên tội phạm có liên quan đến vụ án", người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh nói trong cuộc họp báo thường ngày hôm 25/10, theo Reuters.

Cảnh sát hạt Essex, phía đông London, hôm 24/10 thông báo toàn bộ nạn nhân bao gồm 31 người đàn ông và 8 người phụ nữ chết trong container được cho là đến từ Trung Quốc. Tuy nhiên, nhà chức trách hiện cho rằng các nạn nhân có thể mang quốc tịch khác.

Cảnh sát và nhân viên pháp y tại hiện trường container chở 39 thi thể được phát hiện ở Essex hôm 23/10. Ảnh: Sky News.

Đại sứ quán Trung Quốc tại London đã cử nhân viên tới Essex để xác minh tình hình, song chưa thể xác định được quốc tịch của các nạn nhân. Tờ Global Times của Trung Quốc cho rằng Anh phải chịu trách nhiệm về cái chết của 39 người.

Tài xế Mo Robinson, 25 tuổi, rạng sáng 23/10 trình báo nhà chức trách Anh sau khi phát hiện 39 thi thể bên trong thùng container sau xe đầu kéo của anh này đậu tại khu công nghiệp ở Essex, phía đông London. Thùng container này được chuyển tới Anh bằng đường biển từ thị trấn Zeebrugge của Bỉ một ngày trước đó.

Ngoài Robinson, cảnh sát Anh đã bắt thêm ba nghi phạm là cặp vợ chồng Thomas - Joanna Maher và một người đàn ông 48 tuổi ở Bắc Ireland. Truyền hình Bulgaria đưa tin vợ chồng Maher sở hữu xe đầu kéo Scania mà Robinson điều khiển. Tuy nhiên, hai người này nói với các phóng viên rằng họ đã bán nó 13 tháng trước cho một công ty ở hạt Monaghan, gần nơi Robinson sinh sống.

Công dân Việt Nam Phạm Văn Thìn hôm 25/10 gửi đơn tới UBND thị trấn Nghèn, Can Lộc, Hà Tĩnh, cho biết có thể con gái Phạm Thị Trà My "là một trong 39 nạn nhân trong xe container". Người nhà cho biết trước khi mất liên lạc, Trà My nhắn tin gửi cho mẹ với nội dung "con chết vì không thở được".

Vụ xe container chứa 39 thi thể được phát hiện thế nào? Quá trình vụ xe container chở 29 thi thể được phát hiện. Video: Guardian.

Huyền Lê (tổng hợp)