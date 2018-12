Trung Quốc xây trái phép 400 công trình trên đá Subi ở Trường Sa

Toan tính của Trung Quốc khi chọn thời điểm hạ cánh oanh tạc cơ tại Hoàng Sa

Hình ảnh các công trình Trung Quốc xây dựng trái phép trên đá Subi thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam được chụp hôm 20/3. Ảnh: Reuters.

Sau khi nghiên cứu các bức ảnh độ phân giải cao được chụp từ vệ tinh DigitalGlobe, tổ chức phi lợi nhuận Earthrise Media kết luận Trung Quốc đã tiến hành dự án xây dựng phi pháp quy mô lớn trên đá Subi thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam, Reuters hôm nay đưa tin.

Theo đó, khoảng 400 công trình đã được xây dựng trên đảo nhân tạo được Trung Quốc bắt đầu bồi đắp, cải tạo trái phép từ năm 2014 này. Các bức ảnh cho thấy nhiều sân bóng rổ được xây dựng san sát cùng các sân tập đội ngũ và nhiều tòa nhà khác nhau, một số được gắn thiết bị radar.

Dan Hammer, người sáng lập Earthrise, cho biết số liệu nhóm của ông đưa ra chỉ bao gồm những công trình đứng riêng rẽ, tồn tại lâu dài và dễ nhận biết.

"Khi nhìn vào những bức ảnh này, tôi nhận ra một căn cứ tiêu chuẩn của quân đội Trung Quốc (PLA)", Collin Koh, nhà phân tích an ninh tại Singapore, nhận xét.

"Tuy nhiên, việc triển khai quân sự sẽ là một bước tiến lớn. Trung Quốc phải bảo vệ và duy trì lực lượng triển khai, nên sự hiện diện quân sự của họ tại đây sẽ ngày càng tăng lên", ông Koh nói thêm.

Các chuyên gia an ninh khu vực tin rằng đảo nhân tạo trên đá Subi cũng có thể trở thành nơi đồn trú của hàng trăm lính PLA trong tương lai, cũng như trung tâm hành chính khi Trung Quốc củng cố sự hiện diện dân sự trên các đảo nhân tạo phi pháp tại Trường Sa.

Subi là đảo nhân tạo lớn nhất trong số 7 đảo Trung Quốc xây dựng trái phép tại Trường Sa. Cơ sở hạ tầng tương tự cũng được triển khai tại đá Vành Khăn và Chữ Thập, bao gồm vị trí đặt tên lửa, đường băng dài 3 km, nhà kho lớn và một loạt thiết bị có thể theo dõi vệ tinh, hoạt động quân sự nước ngoài và thông tin liên lạc.

Đá Vành Khăn và Chữ Thập có gần 190 tòa nhà và công trình riêng biệt trên mỗi đảo, theo phân tích của Earthrise. Koh và các nhà phân tích khác nói rằng cơ sở hạ tầng tại mỗi đảo có khả năng chứa tới 1.500–2.400 binh lính.

Bộ Quốc phòng Trung Quốc từ chối trả lời các câu hỏi của Reuters về hoạt động xây dựng trên đá Subi và mục đích sử dụng của các công trình ở đây.

Quy mô dự án xây dựng trên đá Subi tương tự với đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam. Hôm 18/5, Trung Quốc đã cho một máy bay ném bom tầm xa H-6K thực hành diễn tập hạ cánh và cất cánh trên đường băng ở đảo Phú Lâm.

Việt Nam có đầy đủ căn cứ pháp lý và bằng chứng lịch sử để khẳng định chủ quyền đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Việt Nam đã nhiều lần đề nghị Trung Quốc dừng các hành động trái phép, làm phức tạp thêm tình hình, đặc biệt là việc quân sự hóa, đe dọa hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông.

Ánh Ngọc