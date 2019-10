Trung Quốc xác nhận bắt hai công dân Mỹ

Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết Harlan và Petersen đã được tại ngoại và đang chờ xét xử về tội đưa người qua biên giới bất hợp pháp.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng xác nhận hôm 17/10 rằng nước này đã bắt hai công dân Mỹ Alyssa Petersen và Jacob Harlan hồi cuối tháng 9 vì cáo buộc đưa người qua biên giới bất hợp pháp.

Ông Cảnh không nêu chi tiết vụ án song cho biết các lực lượng thực thi pháp luật bắt hai người theo đúng luật và đã thông báo kịp thời cho phía Mỹ. Vụ việc diễn ra trong bối cảnh Bắc Kinh và Washington đang căng thẳng về ngoại giao và thương mại, song Cảnh Sảng khẳng định "vụ việc hoàn toàn không liên quan tới quan hệ Trung Quốc – Mỹ hiện tại".

Đại sứ quán Mỹ tại Bắc Kinh cho biết đã nhận được thông tin hai công dân bị bắt tại Trung Quốc. "Chúng tôi có trách nhiệm nghiêm túc về việc hỗ trợ công dân Mỹ ở nước ngoài và đang theo dõi tình hình", phát ngôn viên Đại sứ quán tuyên bố cùng ngày.

Jacob Harlan (trái) và Alyssa Petersen (phải). Ảnh: Fox News.

China Horizons, công ty chủ quản của Harlan và Petersen có trụ sở tại bang Idaho, Mỹ, tuần trước thông báo trên Facebook rằng hai người này "bị buộc những tội danh không có thật và gia đình họ đang tìm đến các luật sư quốc tế nhằm giúp đưa họ trở về".

Công ty điều phối người Mỹ dạy tiếng Anh cho các trường học Trung Quốc cho biết họ sẽ đóng cửa vào cuối tháng này. "Không may, do sự leo thang trong các vấn đề chính trị và kinh tế giữa Mỹ và Trung Quốc, chúng tôi không thể tiếp tục đưa giáo viên đến Trung Quốc một cách an toàn nữa", công ty viết trên Facebook.

Ngọc Ánh (Theo Reuters/ CNA)