Trung Quốc và ASEAN sẽ diễn tập chung cuối năm nay

Trung Quốc muốn diễn tập chung với ASEAN ở Biển Đông / Việt Nam tiếp tục nêu lo ngại về quân sự hóa Biển Đông trong họp ASEAN

Ngoại trưởng ASEAN và Trung Quốc họp tại Singapore ngày 2/8. Ảnh: Bộ Ngoại giao Việt Nam.

Kế hoạch diễn tập chung vào cuối năm đạt được giữa ngoại trưởng Trung Quốc và ngoại trưởng các nước ASEAN ngày 2/8, nhân hội nghị ngoại trưởng ASEAN tại Singapore, thông cáo của Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết.

Việc diễn tập chung này nằm trong thỏa thuận của Trung Quốc và ASEAN về việc củng cố sự tin cậy và hiểu biết lẫn nhau, thúc đẩy hợp tác ứng phó với các thách thức an ninh trong khu vực. Trước đó, Reuters dẫn lời Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị cho biết cuộc diễn tập hàng hải chung đầu tiên sẽ diễn ra vào tháng 10.

ASEAN và Trung Quốc cho rằng việc đạt được dự thảo văn bản đơn nhất về Bộ Quy tắc ứng xử của các bên ở Biển Đông (COC) là nhờ nỗ lực chung. Hai bên phấn đấu đạt kim ngạch thương mại hai chiều ở mức 1.000 tỷ USD và đầu tư đạt 150 tỷ USD vào năm 2020, ủng hộ hệ thống thương mại mở, dựa trên luật lệ. Hai bên cũng sẽ tăng cường hợp tác kết nối khu vực, trong đó có việc Trung Quốc triển khai sáng kiến Vành đai - Con đường (BRI).

Hôm qua, ngoại trưởng ASEAN họp với người đồng cấp Nga, Nhật Bản và New Zealand. Các đối tác khẳng định tiếp tục ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN trong cấu trúc khu vực rộng mở, với nền tảng là các cơ chế do ASEAN dẫn dắt như ASEAN+3, Cấp cao Đông Á (EAS), Diễn đàn khu vực ASEAN (ARF), Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN Mở rộng (ADMM+).

Ngoại trưởng các nước chia sẻ quan ngại về diễn biến tình hình Biển Đông, với các hoạt động quân sự hóa làm xói mòn lòng tin và gây nguy hại nghiêm trọng đến hòa bình, ổn định ở khu vực, cam kết đẩy mạnh hợp tác ứng phó với các thách thức đe dọa hòa bình, an ninh và ổn định ở khu vực.

Đại diện ASEAN và các nước đối tác khẳng định tầm quan trọng của duy trì hòa bình, ổn định, an ninh an toàn, tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông, nhấn mạnh mọi tranh chấp cần được giải quyết bằng các biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên hợp quốc về Luật biển (UNCLOS) 1982. Các ngoại trưởng nhất trí cần thúc đẩy thực hiện đầy đủ và hiệu quả Tuyên bố Ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC), và nỗ lực sớm hoàn tất xây dựng một Bộ Quy tắc Ứng xử tại Biển Đông (COC) hiệu quả, thực chất và ràng buộc.

Khánh Lynh