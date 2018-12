Trung Quốc chỉ trích Canada và Mỹ 'đạo đức giả'

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh. Ảnh: Kyodo.

"Tôi thấy điều này rất lạ lùng. Tại sao quan chức Pháp phải lên tiếng đứng về phía Canada? Điều đó khiến người Trung Quốc cảm thấy Pháp chỉ quan tâm tới người Canada mà không để ý tới họ", SCMP dẫn lời phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh hôm qua cho biết, sau khi Pháp kêu gọi nước này thả hai công dân Canada Michael Kovrig và Michael Spavor cũng như nhấn mạnh vụ bắt giám đốc Huawei là hợp pháp.

"Bà Mạnh Vãn Chu, giám đốc tài chính tập đoàn viễn thông Huawei, trải qua quá trình pháp lý thông thường ở Canada theo quy định của pháp luật. Điều này phù hợp với các cam kết quốc tế của Canada", Bộ Ngoại giao Pháp tuyên bố hôm 24/12.

Bộ Ngoại giao Anh tuần trước cũng kêu gọi Trung Quốc thả cựu nhân viên ngoại giao Kovrig và doanh nhân Spavor, đồng thời khẳng định việc Canada bắt bà Mạnh là công bằng và minh bạch. Liên minh châu Âu cũng ra tuyên bố đề nghị thả hai công dân Canada.

Tuy nhiên, bà Hoa cho biết vụ bắt hai công dân Canada và trường hợp của bà Mạnh "khác nhau về bản chất", đồng thời "kiên quyết từ chối" những lời kêu gọi trả tự do cho Kovrig và Spavor. Theo bà Hoa, hai người này bị giam do nghi ngờ đe dọa an ninh quốc gia, trong khi Canada "bắt trái phép một giám đốc cấp cao người Trung Quốc theo yêu cầu của Mỹ".

Phát ngôn viên bác bỏ cáo buộc rằng vụ bắt Kovrig và Spavor là hành động "trả đũa", đồng thời hy vọng Pháp và các đồng minh khác của Canada tôn trọng quyền tư pháp của Trung Quốc.

Kovrig và Spavor bị cơ quan an ninh Trung Quốc bắt sau khi Canada bắt bà Mạnh tại thành phố Vancouver hôm 1/12 theo yêu cầu của Mỹ với cáo buộc lừa dối ngân hàng và vi phạm lệnh trừng phạt Iran. Bà Mạnh được tại ngoại từ hôm 11/12 và đang chờ phiên tòa dẫn độ về Mỹ.