Trung Quốc sắp trục xuất một loạt nhà báo Mỹ

Bắc Kinh sẽ trục xuất các phóng viên thường trú của nhiều báo lớn Mỹ, đáp trả việc Nhà Trắng giới hạn số phóng viên Trung Quốc ở Washington.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm 17/3 ra thông báo sẽ trục xuất các phóng viên thường trú làm việc cho New York Times, Wall Street Journal và Washington Post, đồng thời yêu cầu các cơ quan này cùng VOA và tạp chí Time cung cấp cho chính phủ Trung Quốc các thông tin chi tiết về hoạt động, tài chính và bất động sản của họ ở nước này.

Trung Quốc yêu cầu toàn bộ phóng viên thường trú của ba tờ báo trên phải "thông báo với Bộ Thông tin và Bộ Ngoại giao Trung Quốc trong 4 ngày" và nộp lại thẻ nhà báo trong vòng 10 ngày. Gần như tất cả phóng viên thường trú của ba báo Mỹ này đều hết hạn thẻ nhà báo vào cuối năm nay.

Thông báo được đưa ra chỉ vài tuần sau khi chính quyền Trump hồi đầu tháng yêu cầu 5 cơ quan truyền thông Trung Quốc tại Mỹ giảm số lượng phóng viên thường trú từ 160 người xuống còn 100 người từ ngày 13/3.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên tại họp báo ở Bắc Kinh hồi tháng 2. Ảnh: AP.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho rằng quyết định của Bắc Kinh "là biện pháp đáp trả cần thiết, có đi có lại" mà Bắc Kinh buộc phải thực hiện trước "những áp bức vô lý mà các tổ chức truyền thông Trung Quốc gặp phải ở Mỹ".

Tuyên bố cũng cáo buộc Mỹ phân biệt đối xử với các tổ chức truyền thông Trung Quốc, thêm rằng điều này được thúc đẩy bởi tâm lý Chiến tranh Lạnh. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh tuyên bố thách thức Mỹ "cùng chơi" trên Twitter hôm 3/3, chỉ một ngày sau khi Washington ra quyết định cắt giảm phóng viên Trung Quốc.

Bà Hoa lên án việc cắt giảm nhân viên Mỹ tại các cơ quan truyền thông Trung Quốc, cho rằng hành động thực tế là "trục xuất". "Một bước đi nữa của áp bức chính trị và đạo đức giả trong tự do báo chí của Mỹ. Định kiến và ngăn chặn đối với truyền thông Trung Quốc", bà Hoa viết.

Các phóng viên của hãng tin nước ngoài ở Trung Quốc là đội ngũ tích cực đưa tin về Covid-19 hồi tháng 1 và tháng 2 năm nay, thậm chí từ những ngày đầu tiên, khi dịch khởi phát ở miền trung Trung Quốc, cũng như phản ánh nhiều vấn đề nóng tại nước này.

Dean Baquet, thành viên ban biên tập New York Times, cho rằng việc Trung Quốc trục xuất phóng viên Mỹ là "đặc biệt vô trách nhiệm, vào thời điểm thế giới cần nguồn thông tin đáng tin cậy và tự do về đại dịch do nCoV". Matt Murray, tổng biên tập WSJ và Martin Baron, thành viên viên ban biên tập Washington Post, cũng chỉ trích quyết định này của Bắc Kinh.

"Quyết định trục xuất các phóng viên khỏi Trung Quốc đại lục và Hong Kong là một bước đi nữa nhằm khiến người dân Trung Quốc và thế giới mất đi khả năng tiếp cận thông tin thực sự về đất nước này", Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ hôm nay viết trên Twitter. "Mỹ kêu gọi lãnh đạo Trung Quốc tập trung mọi nỗ lực chung tay cùng các nước khác ngăn chặn Covid-19, thay vì trục xuất nhà báo và lan truyền thông tin sai lệch".

Mai Lâm (Theo NYTimes)