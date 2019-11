Trung Quốc nhấn mạnh chấm dứt bạo lực Hong Kong

Bắc Kinh cho rằng ngăn chặn bạo lực là điều quan trọng nhất với Hong Kong, sau các động thái trấn áp biểu tình của cảnh sát đặc khu.

"Chấm dứt bạo lực là điều quan trọng nhất ở Hong Kong hiện nay", phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng hôm nay cho biết tại họp báo thường nhật ở Bắc Kinh.

Tuyên bố được ông Cảnh đưa ra khi căng thẳng hôm qua leo thang ở Hong Kong. Cảnh sát đã bắn đạn thật, làm trọng thương một người biểu tình trong khi một người đàn ông bị nhóm côn đồ áo đen tẩm xăng lên người đốt, gây bỏng nặng.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng tại họp báo ở Bắc Kinh ngày 1/10. Ảnh: Bộ Ngoại giao Trung Quốc.

Truyền thông Trung Quốc hôm nay cho hay Quân giải phóng Nhân dân Trung Quốc đã được triển khai nhằm hỗ trợ cảnh sát đặc khu trong trường hợp cần thiết, đồng thời biểu dương "sự kiềm chế" của cảnh sát đặc khu khi bạo lực leo thang.

Phát biểu tại họp báo chiều qua, trưởng đặc khu Hong Kong Carrie Lam khẳng định chính quyền quyết không nhượng bộ các yêu sách của người biểu tình và bạo lực không thể giải quyết các vấn đề mà Hong Kong đang phải đối mặt.

Hàng trăm nghìn người Hong Kong đã xuống đường biểu tình từ đầu tháng 6 để phản đối dự luật dẫn độ cho phép đưa tội phạm đến các khu vực tài phán mà đặc khu chưa ký hiệp ước dẫn độ, bao gồm cả Trung Quốc đại lục.

Dù chính quyền đặc khu tuyên bố rút dự luật, người biểu tình vẫn xuống đường do lo ngại các quyền tự do của Hong Kong bị can thiệp và đòi các yêu sách khác. Số liệu sơ bộ do chính quyền Hong Kong công bố cho thấy biểu tình khiến đặc khu lần đầu rơi vào suy thoái kỷ lục kể từ cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008.

Mai Lâm (Theo Reuters/AFP)