Trung Quốc ngăn Mỹ trừng phạt Triều Tiên tại Liên Hợp Quốc

Triều Tiên tuyên bố lệnh trừng phạt không bao giờ có tác dụng / Triều Tiên gọi lệnh trừng phạt mới của Mỹ là hành động chiến tranh

Một phiên họp Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Ảnh: AP.

Mỹ tuần trước nộp đề xuất trừng phạt "nhằm chấm dứt các hoạt động buôn lậu phi pháp trên biển, bán than mua dầu, của Triều Tiên" lên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Danh sách đen gồm 33 tàu, 27 công ty vận tải biển và một người đàn ông Đài Loan vi phạm các lệnh trừng phạt quốc tế với Bình Nhưỡng.

Các nhà ngoại giao ngày 2/3 cho biết Trung Quốc đã trì hoãn đề xuất của Mỹ và không giải thích, Reuters đưa tin. Động thái này thường xảy ra khi một thành viên Hội đồng Bảo an muốn có thêm thông tin nhưng đôi khi cũng dẫn đến chặn hoàn toàn đề xuất.

Ủy ban trừng phạt Triều Tiên, Hội đồng Bảo an, hoạt động theo nguyên tắc đồng thuận hoàn toàn. Nếu đề xuất được thông qua, 33 tàu, trong đó có 19 tàu Triều Tiên, sẽ bị cấm cập cảng trên toàn thế giới, đóng băng tài sản đối với 27 công ty vận tải biển và người đàn ông Đài Loan.

Mỹ đưa ra đề xuất trùng với thời điểm áp đặt gói lệnh trừng phạt đơn phương mạnh nhất với Triều Tiên hôm 23/2, gia tăng áp lực để Bình Nhưỡng từ bỏ chương trình hạt nhân và tên lửa.

Hội đồng Bảo an nhiều lần tăng cường trừng phạt Triều Tiên kể từ năm 2006 nhằm chặn nguồn tiền Bình Nhưỡng sử dụng cho phát triển chương trình hạt nhân, cấm Bình Nhưỡng xuất khẩu than, sắt, chì, hàng dệt may và hải sản, hạn chế nhập khẩu dầu thô cùng các sản phẩm dầu mỏ tinh chế.

Như Tâm