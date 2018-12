Trung Quốc kêu gọi không bàn về Biển Đông ở thượng đỉnh Á - Âu

Cuộc tập trận bắn đạn thật trái phép của Trung Quốc ở Biển Đông

Tàu hải cảnh Trung Quốc phun vòi rồng về phía tàu cá Philippines gần bãi cạn Scarborough năm 2015. Ảnh: AP.

Khổng Huyễn Hữu (Kong Xuanyou), trợ lý ngoại trưởng Trung Quốc hôm nay tuyên bố các vấn đề liên quan tới Biển Đông "sẽ không được chào đón" tại ASEM diễn ra cuối tuần này tại Mông Cổ, theo Reuters.

Ông Khổng cho rằng ASEM diễn ra hai năm một lần, là nơi các nhà lãnh đạo Á - Âu gặp gỡ để giải quyết các vấn đề giữa hai châu lục. "Không có kế hoạch thảo luận về Biển Đông trong chương trình nghị sự ASEM năm nay. Điều này cũng không nên đưa vào chương trình".

Theo ông, "không thể viện dẫn" an ninh, tự do hàng hải để bàn về Biển Đông tại ASEM. Quan chức ngoại giao Trung Quốc cũng ám chỉ Mỹ đã "can thiệp vũ lực" vào khu vực biển có trị giá lưu thông hàng hóa 5 nghìn tỷ USD mỗi năm.

Trung Quốc đang tìm cách lôi kéo sự ủng hộ của các nước về việc bác bỏ thẩm quyền của Tòa Trọng tài trong vụ Philippines kiện yêu sách chủ quyền phi lý của Bắc Kinh tại Biển Đông. Tòa dự kiến sẽ ra phán quyết vào ngày 12/7.

Philippines đệ đơn kiện Trung Quốc vào năm 2013 nhưng Trung Quốc từ chối tham gia với lý do Tòa Trọng tài "không có thẩm quyền". Tuy nhiên, tháng 10/2015, tòa đã bác bỏ lập luận của Trung Quốc, khẳng định tòa có thẩm quyền xem xét vụ kiện.

ASEM sẽ là sự kiện ngoại giao lớn đầu tiên của Trung Quốc sau phán quyết được cho là có ý nghĩa lịch sử cho các tranh chấp tại Biển Đông.

Vụ kiện 'đường 9 đoạn' diễn ra như thế nào. Đồ họa: Tiến Thành - Như Tâm

Văn Việt