Trung Quốc đe dọa Anh về hậu quả của việc ngăn cấm Huawei

Một người đàn ông bên cạnh biển quảng cáo công nghệ 5G của Huawei ở Bắc Kinh ngày 26/9/2018. Ảnh: Reuters.

"Việc không cho Huawei tham gia phát triển mạng 5G ở Anh sẽ phát đi một thông điệp rất xấu không chỉ với Huawei mà đối với các doanh nghiệp Trung Quốc khác", đại sứ Trung Quốc tại Anh Lưu Hiểu Minh hôm nay cảnh báo. "Hành động ngăn cấm Huawei sẽ dẫn tới hiệu ứng xấu không chỉ trong thương mại mà còn trong đầu tư song phương".

Ông Lưu hôm 28/4 từng lên tiếng trên tờ Sunday Telegraph rằng các mối quan ngại an ninh về phát triển mạng lưới 5G là có thể hiểu được, nhưng chúng cần được xem xét nghiêm túc chứ không phải kích động sự sợ hãi. Ông khẳng định Huawei "có lịch sử rất tốt về vấn đề an ninh" và khuyên Anh đưa ra các quyết định độc lập và phù hợp với lợi ích quốc gia.

Hội đồng An ninh Quốc gia Anh trong phiên họp do Thủ tướng Theresa May chủ trì hồi tháng 4 đã quyết định loại Huawei khỏi các bộ phận cốt lõi trong mạng 5G của nước này, chỉ cho phép tập đoàn viễn thông Trung Quốc tham gia vào các phần không trọng yếu cho mạng viễn thông 5G ở Anh.

Với việc bà May sẽ từ chức vào cuối tháng 7, chính phủ Anh tới nay chưa đưa ra quyết định cuối cùng về vai trò của Huawei trong mạng lưới 5G của mình.

Huawei đang trở thành tâm điểm trong cuộc chiến công nghệ giữa Trung Quốc và Mỹ, một đồng minh thân thiết của Anh. Washington đã kêu gọi các đồng minh như London tẩy chay Huawei vì những lo ngại về an ninh, sau khi chính quyền Tổng thống Donald Trump tung một loạt "đòn giáng" nhằm vào tập đoàn này.

Đây được coi là phần mở rộng trong cuộc chiến tranh thương mại khốc liệt giữa Mỹ và Trung Quốc, thể hiện sự cạnh tranh quyết liệt về địa chính trị giữa hai siêu cường. Các chuyên gia lo ngại về nguy cơ suy thoái kinh tế toàn cầu nếu cuộc chiến này tiếp tục kéo dài.

Mai Lâm (Theo Reuters)