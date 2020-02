Trung Quốc chưa cho đoàn chuyên gia Mỹ tới chống dịch

Trung Quốc vẫn chưa chấp thuận đề nghị cử chuyên gia hỗ trợ chống virus corona được đưa ra từ 6 tuần trước, giám đốc CDC Mỹ nói.

"Còn rất nhiều điều chúng tôi chưa biết, nên tôi đã đề nghị hỗ trợ trực tiếp bằng cách cử chuyên gia của CDC tới Trung Quốc từ ngày 6/1", Robert Redfield, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) nói với CNN hôm qua.

Tuy nhiên, ông xác nhận rằng CDC tới nay chưa nhận được câu trả lời chính thức từ phía Trung Quốc. "Chúng tôi thực sự tin rằng mình là những người giỏi nhất thế giới trong lĩnh vực này và chúng tôi sẵn sàng giúp đỡ, hỗ trợ họ, nhưng họ là một quốc gia độc lập, có quyền quyết định mời chúng tôi tới hay không", Redfield nói.

Robert Redfield, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC), trả lời phỏng vấn CNN.

Trước đó, Bộ trưởng Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Mỹ Alex Azar hôm 28/1 cũng tiết lộ rằng Washington đã ba lần, cả trực tiếp và gián tiếp, đề nghị cử chuyên gia CDC tới Vũ Hán để giúp Trung Quốc chiến đấu chống nCoV nhưng không nhận được phản hồi.

"Chúng tôi thực sự muốn giúp họ thu thập thông tin và cũng là giúp chính mình có được nguồn tin nhanh chóng nhất để kịp thời đưa ra các khuyến nghị y tế công cộng phù hợp với Mỹ", tiến sĩ Redfield cho biết.

Người phát ngôn Nhà Trắng Judd Deere hôm 3/2 cho biết Bắc Kinh đã chấp thuận cho một nhóm chuyên gia CDC tham gia phái đoàn của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tới Trung Quốc hỗ trợ chống dịch. Phái đoàn WHO do Bruce Aylward, chuyên gia giàu kinh nghiệm trong các trường hợp khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng, dẫn dắt, đã lên đường hôm 10/2.

Mỹ đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng và ra lệnh cấm nhập cảnh với công dân nước ngoài từng đến Trung Quốc đại lục trong hai tuần. Nước này cũng ban hành khuyến cáo du lịch cấp 4, mức cao nhất, để cảnh báo người Mỹ không đến Trung Quốc.

Trung Quốc đã chỉ trích các động thái này của Mỹ, cho rằng đây là cách hành xử "thiếu thiện chí" và "thiếu đồng cảm" trong bối cảnh Bắc Kinh đang nỗ lực chống lại virus corona.

Dịch Covid-19 bùng phát ở Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc từ tháng 12/2019, đã lan ra 26 quốc gia, vùng lãnh thổ. Đến hôm nay, số ca nhiễm trên thế giới đã tăng lên 65.247, trong đó 1.489 ca tử vong. Mỹ hiện ghi nhận 15 trường hợp nhiễm bệnh, một công dân nước này cũng tử vong ở Vũ Hán hôm 6/2.

