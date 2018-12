Trung Quốc ca ngợi hội nghị Trump - Kim 'tạo chương sử mới'

Điều khiến Trung Quốc lo sợ nhất từ cuộc gặp Trump - Kim / Con gái Trump dẫn tục ngữ Trung Quốc để nói về thượng đỉnh Mỹ - Triều

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị nhận xét về hội nghị Trump - Kim trong cuộc họp với Tổng thư ký ASEAN tại trụ sở Bộ Ngoại giao Trung Quốc ở Bắc Kinh hôm nay. Ảnh: AFP.

"Việc hai lãnh đạo có thể ngồi xuống, cùng đàm phán bình đẳng là cực kỳ quan trọng, mang ý nghĩa tích cực và đang tạo ra chương sử mới", Ngoại trưởng Trung quốc Vương Nghị trao đổi với AFP hôm 12/6.

"Then chốt của vấn đề hạt nhân trên bán đảo là an ninh. Đối với Mỹ và Triều Tiên, chuyện quan trọng nhất và khó khăn nhất là ngồi xuống tìm cách giải quyết thông qua đàm phán bình đẳng", ông nói. "Để giải quyết vấn đề hạt nhân, một mặt là phải giải trừ hạt nhân và phi hạt nhân hóa hoàn toàn. Đồng thời, cần phải đảm bảo một cơ chế hòa bình cho bán đảo để giải quyết những lo ngại hợp lý của Triều Tiên về an ninh".

Bắc Kinh là đồng minh lớn nhất của Bình Nhưỡng và là đối tác thương mại chính của Triều Tiên. Tuy nhiên, Trung Quốc đã ủng hộ hàng loạt biện pháp trừng phạt của Liên Hợp Quốc lên Triều Tiên vì chương trình hạt nhân và các vụ thử tên lửa của quốc gia này.

Gần đây, hai đồng minh từ thời Chiến tranh Lạnh đã tìm cách hàn gắn mối quan hệ. Kim đã chọn Bắc Kinh là điểm công du nước ngoài đầu tiên sau khi lên nắm quyền, đồng thời tới thăm Trung Quốc hai lần trong vòng 6 tuần, cũng như mượn máy bay của Trung Quốc để tới Singapore dự hội nghị với Trump.