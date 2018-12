Trung Quốc bị tố cáo triển khai tên lửa phòng không đến Hoàng Sa

Oanh tạc cơ Trung Quốc hạ cánh chớp nhoáng ở Hoàng Sa / Mỹ chỉ trích việc Trung Quốc đáp oanh tạc cơ tại Hoàng Sa

Ảnh vệ tinh đảo Phú Lâm ngày 20/5. Ảnh: ISI.

Ảnh được ImageSat International (ISI) chụp ngày 20/5 cho thấy hai bệ phóng tên lửa mới ở bờ phía bắc đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam. Bên cạnh chúng là một hệ thống radar, tất cả đều được bao phủ bởi lưới ngụy trang, theo Fox.

Phân tích của ISI đánh giá rằng nó tương tự hệ thống tên lửa phòng không HQ-9 đã được triển khai tại đảo Phú Lâm vào tháng 2/2016. Hệ thống này có tầm hoạt động khoảng 200 km, đặt ra mối đe dọa cho bất kỳ máy bay dân sự hay quân sự gần đó. Các chuyên gia nhận xét đây là dấu hiệu cho thấy Trung Quốc ngày càng quân sự hóa các thực thể ở Biển Đông, làm gia tăng căng thẳng trong khu vực.

Ngày 18/5, hai ngày trước khi những bức ảnh này được chụp, truyền thông nhà nước Trung Quốc công bố video cho thấy một oanh tạc cơ diễn tập hạ cánh ở đảo Phú Lâm. Việt Nam yêu cầu Trung Quốc chấm dứt hành vi xâm phạm chủ quyền. Nhà Trắng chỉ trích động thái của Trung Quốc là gây bất ổn khu vực.

Hệ thống HQ-9 trong cuộc duyệt binh tại Bắc Kinh năm 2009. Ảnh: JK.

Trung Quốc dùng vũ lực chiếm đóng quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam từ năm 1974, sau đó thành lập cái gọi là "thành phố Tam Sa", đặt trụ sở trên đảo Phú Lâm từ tháng 7/2012. Bắc Kinh đã xây dựng một đường băng dài 2.000 m cho mục đích quân sự, cùng các trang thiết bị hỗ trợ trên đảo Phú Lâm. Năm 2016, quân đội nước này từng điều chiến đấu cơ J-11 và tiêm kích bom JH-7 tới hạ cánh trên đường băng tại đảo Phú Lâm.

Hồi đầu tháng, Bắc Kinh triển khai các tên lửa chống hạm và phòng không trên các đảo nhân tạo nước này bồi đắp phi pháp trên các đá thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam.

Việt Nam có đầy đủ căn cứ pháp lý và bằng chứng lịch sử để khẳng định chủ quyền đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Việt Nam đã nhiều lần đề nghị Trung Quốc dừng các hành động trái phép, làm phức tạp thêm tình hình, đặc biệt là việc quân sự hóa, đe dọa hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông.