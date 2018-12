Trung Quốc bác tin quan chức cố xông vào phòng ngoại trưởng nước chủ nhà APEC

Cạnh tranh ảnh hưởng giữa Trung Quốc và Australia ở nước chủ nhà APEC

Lực lượng bảo vệ Papua New Guinea bên ngoài địa điểm tổ chức hội nghị thượng đỉnh APEC. Ảnh: Strait Times.

"Điều đó không đúng. Đơn giản là nó hoàn toàn không có thật", AFP dẫn lời Zheng Xiaolong, quan chức ngoại giao cấp cao Trung Quốc, đề cập tới thông tin cho rằng phái đoàn nước này tìm cách xông vào văn phòng Ngoại trưởng Papua New Guinea Rimbink Pato, buộc nước chủ nhà triển khai cảnh sát ngăn cản.

AFP trước đó dẫn các nguồn tin giấu tên tham dự hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương (APEC) tại Papua New Guinea tiết lộ Ngoại trưởng Pato đã từ chối gặp riêng phái đoàn Trung Quốc. Ngoại trưởng Papua New Guinea tuyên bố "không có vấn đề nào xảy ra".

Sự việc xảy ra trong lúc căng thẳng tăng cao do cuộc đối đầu giữa Trung Quốc và Mỹ tại APEC, cũng như việc Bắc Kinh tìm cách tác động tới nội dung dự thảo tuyên bố chung của các lãnh đạo. Hội nghị này đánh dấu lần đầu tiên lãnh đạo các nền kinh tế thành viên APEC không đạt được tuyên bố chung.

Hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) lần thứ 26 được tổ chức từ ngày 17/11 đến 18/11 tại thủ đô Port Moresby của Papua New Guinea. Đây là lần đầu Papua New Guinea đóng vai trò nước chủ nhà. Australia đã cung cấp một phần ba chi phí tổ chức, đồng thời hỗ trợ hậu cần và an ninh cho sự kiện.