Thế giới ngày 17/7: John McCain gọi thượng đỉnh Trump - Putin là 'sai lầm bi đát'

Trump tinh nghịch ném cho vợ quả bóng được Putin tặng Trong cuộc họp báo chung tại thủ đô Helsinki của Phần Lan sau hội nghị thượng đỉnh hôm qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin trao đổi vui vẻ về World Cup sau khi tuyên bố kết thúc Chiến tranh Lạnh và nhấn mạnh sự cần thiết của mối quan hệ song phương, theo Sun. Khi trả lời câu hỏi của một phóng viên về "quả bóng trách nhiệm" ở Syria, Putin bất ngờ lấy ra quả bóng World Cup màu đỏ - trắng và trao nó cho Trump đang đứng ở bục bên cạnh. "Tổng thống Trump vừa nói rằng chúng tôi đã tổ chức thành công World Cup 2018. Nhân tiện nói về bóng đá, ngài Tổng thống, tôi trao quả bóng này cho ngài, và quả bóng giờ đây đang ở phía ngài". Trump nhận quả bóng, cho biết ông sẽ trao lại cho cậu con trai Barron vốn rất hâm mộ bóng đá, sau đó tung nó về phía vợ, Đệ nhất phu nhân Melania, đang ngồi ở hàng ghế khán giả. Melania mỉm cười và nhận lấy quả bóng.

Món quà của Tổng thống Nga dường như đã gây ra một chút lo ngại về an ninh đối với nhân viên mật vụ Mỹ. "Tôi vừa thấy một nhân viên Cơ quan Mật vụ Mỹ đưa quả bóng Putin tặng cho Trump qua máy quét an ninh bên ngoài Dinh Tổng thống. Ông ấy không cười khi tôi nói đùa về nó", Bill Neely, phóng viên của NBC viết trên Twitter.

Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump mỉm cười cầm quả bóng trong cuộc họp báo tại Helsinki, Phần Lan hôm 16/7. Ảnh: Reuters.

"Nếu là tôi, tôi sẽ kiểm tra thiết bị nghe lén trong quả bóng và không bao giờ cho phép mang nó vào Nhà Trắng", thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Lindsey Graham đăng trên Twitter.

Hội nghị thượng đỉnh Trump - Putin diễn ra tại thủ đô Helsinki, Phần Lan hôm 16/7 là cuộc gặp chính thức đầu tiên giữa lãnh đạo Mỹ - Nga kể từ khi Trump nhậm chức. Hai lãnh đạo đã gặp riêng hơn hai giờ và có bữa trưa làm việc với thành phần mở rộng gồm các quan chức Nga và Mỹ.

Tại cuộc họp báo chung sau hội đàm, Trump nói không thấy bất cứ lý do nào để tin kết luận của các cơ quan tình báo Mỹ rằng Nga can thiệp bầu cử tổng thống. Ông cũng không buộc Nga chịu trách nhiệm và gọi cuộc điều tra của công tố viên đặc biệt Robert Mueller về cáo buộc Nga can thiệp bầu cử là "thảm hoạ" với Mỹ. Trong khi đó, Putin tái khẳng định chưa và sẽ không bao giờ can thiệp vấn đề nội bộ của Mỹ.

Tổng thống Nga khẳng định hội nghị thượng đỉnh với Trump "thành công và hữu ích", trong khi Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết các cuộc thảo luận "tốt hơn cả xuất sắc".

Tuy nhiên, Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Mỹ John McCain gọi cuộc họp báo ở Helsinki là "một trong những màn thể hiện nhục nhã nhất của một tổng thống Mỹ". Ông cho rằng cuộc họp báo là "sai lầm bi đát" và một đáy mới trong lịch sử tổng thống Mỹ, đồng thời cáo buộc Trump không bảo vệ đất nước.

