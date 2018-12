Trump truy danh tính quan chức tiết lộ bất đồng trong chính quyền

Cuộc chiến chống lại Trump qua tiết lộ của quan chức Nhà Trắng

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AP.

"Cái gọi là 'quan chức chính quyền cấp cao' có thực sự tồn tại không hay đó chỉ là một nguồn tin giả mạo khác của báo New York Times?", Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 5/9 tweet, phản ứng với bài xã luận do một người tự nhận là quan chức chính quyền viết và được báo này đăng. "Nếu kẻ giấu tên nhát gan kia có tồn tại, báo phải giao nộp anh/cô ta cho chính quyền, vì An ninh Quốc gia", ông nhấn mạnh.

Trước đó, Tổng thống Mỹ cũng tỏ ra giận dữ với bài viết. Ông gọi tác giả bài xã luận là "kẻ phản bội" trong một thông điệp khác trên mạng xã hội Twitter.

New York Times khẳng định họ biết rõ danh tính "quan chức cấp cao trong chính quyền Trump" nhưng phải giữ bí mật vì sợ ảnh hưởng tới công việc của người này. "Chúng tôi tin rằng đăng bài viết ẩn danh là cách duy nhất để truyền tải một quan điểm quan trọng tới độc giả", tờ báo viết.

Trong bài xã luận, tác giả cho biết "vấn đề nan giải" nhất Tổng thống Trump phải đối mặt hiện nay là việc "nhiều quan chức cấp cao chính quyền đang nỗ lực chống lại chương trình nghị sự và khuynh hướng tồi tệ nhất của ông".

Quan chức Nhà Trắng cho rằng Trump đang tiếp tục hành động theo cách gây bất lợi cho đất nước. Đây là lý do tại sao nhiều người được bổ nhiệm trong chính quyền thề sẽ làm mọi việc có thể để bảo vệ thể chế dân chủ và ngăn cản những cơn bốc đồng của Tổng thống cho đến khi ông kết thúc nhiệm kỳ.