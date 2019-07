Trump thay Giám đốc Tình báo Quốc gia

Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ Dan Coats sẽ rời nhiệm sở trong tháng 8 vì bất đồng quan điểm với Tổng thống Trump.

Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ Dan Coats. Ảnh: Reuters.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 28/7 thông báo chỉ định hạ nghị sĩ John Ratcliffe đảm nhận cương vị giám đốc tình báo quốc gia Mỹ, thay cho ông Dan Coats sẽ rời nhiệm sở từ ngày 15/8.

"Là một cựu luật sư Mỹ, John sẽ lãnh đạo và mang đến sự vĩ đại cho quốc gia mà ông ấy yêu mến. Cám ơn Coats vì những đóng góp to lớn đối với đất nước. Giám đốc mới sẽ sớm được đề cử", Trump viết trên tài khoản Twitter cá nhân.

Thông báo được Trump đưa ra sau khi Coats nộp đơn xin từ chức hôm 28/7. Trong đơn từ chức, Coats viết: "Cộng đồng tình báo Mỹ đang mạnh hơn bao giờ hết và ngày càng sẵn sàng đương đầu với những thách thức cũng như cơ hội mới. Như đã trao đổi trước đây, tôi tin rằng đã đến lúc mình bước sang chương mới của cuộc đời".

Coats là quan chức tiếp theo rời khỏi chính quyền của Tổng thống Donald Trump do những bất đồng với ông chủ Nhà Trắng. Kể từ khi Trump nhậm chức vào tháng 1/2017, một bộ trưởng quốc phòng, hai bộ trưởng tư pháp, hai cố vấn an ninh quốc gia, một bộ trưởng ngoại giao đã rời nhiệm sở do không thể hợp tác với Tổng thống Mỹ.

Được bổ nhiệm vị trí lãnh đạo tình báo Mỹ vào tháng 3/2017, Coats có quan điểm mâu thuẫn với Trump về nhiều vấn đề, nhất là các chính sách đối ngoại liên quan đến Nga, Triều Tiên và Iran.

Trong khi đó, John Ratcliffe, trên cương vị thành viên Ủy ban Tình báo và Ủy ban Tư pháp Hạ viện Mỹ, đã quyết liệt bảo vệ Tổng thống Trump và phản đối kết quả điều tra kéo dài hai năm của cựu công tố viên đặc biệt Robert Mueller.

Ratcliffe từng là luật sư và thị trưởng hạt Heath, thuộc bang Texas. Ông cũng đã làm việc tại một công ty luật do cựu bộ trưởng tư pháp John Ashcroft điều hành trong thời gian dài.

Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ có nhiệm vụ giám sát toàn bộ các cơ quan tình báo trực thuộc chính phủ nước này, điều phối hoạt động thu thập tin tức tình báo trên phạm vi toàn cầu của Mỹ và có trách nhiệm thường xuyên báo cáo với Tổng thống Mỹ vào mỗi buổi sáng.

Nguyễn Hoàng (Theo Reuters)