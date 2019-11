Trump: Tân thủ lĩnh IS 'trong tầm ngắm'

Trump cho hay Mỹ đã theo dõi, biết rõ vị trí và đang săn lùng tân thủ lĩnh phiến quân IS.

"Mỹ đã diệt được Abu Bakr al-Baghdadi và 'số hai' của y. Chúng tôi giờ đây đang đưa 'số ba' vào tầm ngắm. Kẻ số ba này đang gặp rất nhiều rắc rối vì chúng tôi biết hắn đang ở đâu", Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu hôm 12/11 tại Câu lạc bộ Kinh tế New York.

Trump không đề cập đến tên của tân thủ lĩnh IS, kẻ thay thế Baghdadi bị đặc nhiệm Mỹ tiêu diệt trong cuộc đột kích hồi tháng trước. Ông cũng không cung cấp thêm thông tin cụ thể.

Trump phát biểu tại Câu lạc bộ Kinh tế New York hôm 12/11. Ảnh: AP.

Sau cái chết của Baghdadi, IS tuyên bố nhóm này có thủ lĩnh mới là Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurashi, song một nguồn tin từ quan chức Mỹ giấu tên cho hay hôm 6/11, rằng Qurashi là một "kẻ vô danh" và ít người biết đến, kể cả những người ủng hộ IS. Trump hồi đầu tháng này đăng Twitter với nội dung rằng Mỹ biết ai là tân thủ lĩnh IS, nhưng không nói thêm chi tiết.

Giới chuyên gia cho rằng thông tin về Qurashi rất hạn chế bởi những kẻ cầm đầu IS thường dùng tên mới sau khi được bổ nhiệm. Đây có thể là thành viên lâu năm của IS, từ trước khi IS bành trướng tới Syria năm 2013-2014. Qurashi được cho là một chỉ huy lão luyện trên chiến trường và am hiểu sâu sắc về tôn giáo, theo AFP.

Mai Lâm (Theo AP)