Trump sửng sốt trước những túi thi thể ở bệnh viện New York

Trump bày tỏ bàng hoàng khi nhìn thấy những chiếc túi đựng thi thể bệnh nhân Covid-19 chất đầy hành lang bệnh viện Elmhurst, New York.

"Tôi đã xem cảnh tượng đó tuần trước trên tivi", Tổng thống Mỹ cho hay trong cuộc họp báo ở Nhà Trắng hôm 29/3, mô tả thực tế xảy ra tại bệnh viện Elmhurst, quận Queens, thành phố New York, nơi ông sinh ra. "Những chiếc túi đựng thi thể ở khắp nơi, tại những hành lang. Tôi nhìn thấy họ lái những chiếc xe tải kéo vào, đó là những chiếc xe tải đông lạnh, vì họ không thể xử lý các thi thể, có quá nhiều".

Ban đầu, Trump nghĩ rằng những chiếc xe tải trên chở trang thiết bị cho bệnh viện, nhưng "không phải, đó là con người".

"Tôi từng nhìn thấy cảnh tượng này trên tivi, ở những vùng đất xa xôi. Tôi chưa bao giờ thấy cảnh này tại đất nước của mình. Tôi đã thấy những điều mà tôi chưa bao giờ thấy trước đó", ông nói thêm.

Tuy nhiên, CNN cho hay không có bằng chứng nào cho thấy có những túi thi thể được xếp ở hành lang của bệnh viện Elmhurst. Hãng tin chỉ ghi nhận việc nhân viên y tế chuyển các thi thể lên những chiếc xe tải đông lạnh nhằm giảm tải cho các nhà xác.

Một y sĩ tại lều xét nghiệm dã chiến bên ngoài bệnh viện Elmhurst, New York, hôm 28/3. Ảnh: AP

Trong cuộc họp báo, Tổng thống Mỹ cũng chia sẻ câu chuyện về một người bạn của ông đang nguy kịch trong bệnh viện Elmhurst vì nhiễm nCoV.

"Ông ấy khá già và to béo, nhưng ông ấy là một người dẻo dai", Trump kể. "Ông ấy nhập viện và một ngày sau rơi vào hôn mê. Tình trạng của ông ấy không tốt. Tốc độ và sự nguy hiểm của căn bệnh này, nhất là khi nó rơi vào đúng người, thật sự rất kinh khủng".



Mỹ hiện là vùng dịch lớn nhất thế giới với hơn 140.000 ca nhiễm nCoV và gần 2.500 ca tử vong. Trong đó, New York là bang chịu ảnh hưởng nặng nề nhất với gần 60.000 ca nhiễm, hơn 1.000 ca tử vong.

Chính quyền New York đang kêu gọi hỗ trợ hàng chục nghìn máy thở, giường bệnh và giường chăm sóc đặc biệt. Bệnh viện Elmhurst là trung tâm của cuộc khủng hoảng Covid-19 ở New York và các y bác sĩ đang nỗ lực ứng phó với số bệnh nhân quá tải. Tuần trước, ít nhất 13 bệnh nhân tử vong chỉ riêng tại Elmhurst trong một ngày, theo số liệu của cơ quan y tế New York.

Trump cho biết sẽ kéo dài chính sách "cách biệt cộng đồng" tới ngày 30/4 để làm chậm tốc độ lây lan của nCoV và dự đoán đỉnh dịch tại Mỹ sẽ đến trong hai tuần tới, vào Lễ Phục sinh 12/4.

Anh Ngọc (Theo abc7)