Trump nói có thể 'xóa sổ' Afghanistan trong 10 ngày

Trump cho rằng Mỹ có thể dùng biện pháp mạnh để chấm dứt xung đột ở Afghanistan, nhưng vẫn theo đuổi con đường đàm phán.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AP.

"Nếu muốn phát động cuộc chiến ở Afghanistan, tôi có thể giành chiến thắng trong một tuần, nhưng tôi chỉ không muốn giết 10 triệu người", Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu trong cuộc gặp Thủ tướng Pakistan Imran Khan tại phòng Bầu dục ngày 22/7. "Tôi có một số kế hoạch có thể xóa sổ Afghanistan khỏi bề mặt Trái Đất trong 10 ngày".

Trump khẳng định chính quyền của ông không muốn điều đó xảy ra và không đi theo "lộ trình này", tuyên bố ông đang nỗ lực hợp tác với các đối tác trong khu vực để "giải thoát" lính Mỹ và chấm dứt cuộc xung đột kéo dài gần hai thập kỷ ở Afghanistan.

Trump nhấn mạnh vai trò của Pakistan trong tiến trình đàm phán Mỹ - Taliban trong những tuần gần đây và bày tỏ sự tin tưởng Pakistan "sẽ giúp chúng tôi thoát khỏi cuộc chiến tại Afghanistan". Thủ tướng Khan bày tỏ hy vọng có thể yêu cầu Taliban đối thoại với chính quyền Afghanistan trong tương lai gần.

Quan hệ Mỹ - Pakistan gặp nhiều khó khăn trong những năm qua do mối quan hệ của Pakistan với Taliban. Năm 2018, Tổng thống Trump đã đình chỉ hỗ trợ an ninh của Mỹ cho Pakistan với lý do nước này thất bại trong việc trấn áp Taliban và những nhóm phiến quân khác.

Cuộc gặp giữa Trump và Khan diễn ra trong bối cảnh các quan chức Mỹ và lãnh đạo phiến quân Taliban đang có nhiều vòng đàm phán tại Qatar nhằm kết thúc cuộc chiến tranh dài nhất lịch sử của Mỹ tại Afghanistan.

Thu Hương (Theo CNN)