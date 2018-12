Trump nói 5 thủ lĩnh IS bị truy nã gắt gao nhất vừa bị bắt

Anh sử dụng tên lửa nhiệt áp diệt IS tại Syria / Thủ lĩnh tối cao IS có thể đang lẩn trốn ở đông Syria

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AFP.

Liên quân do Mỹ dẫn đầu ngày 10/5 cho biết các lực lượng Iraq đã phối hợp với lực lượng nổi dậy ở Syria được Mỹ hỗ trợ để bắt giữ 5 thủ lĩnh nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. Trong một thông báo, phát ngôn viên của liên quân, đại tá quân đội Ryan Dillon gọi vụ bắt giữ là "cú đánh đáng kể đối với IS", theo Guardian.

"5 thủ lĩnh bị truy nã gắt gao nhất của IS vừa bị bắt", Tổng thống Mỹ Donald Trump viết trên Twitter, nhưng không cung cấp thêm thông tin cụ thể. Danh sách những kẻ bị bắt không bao gồm thủ lĩnh tối cao Abu Bakr al-Baghdadi.

New York Times cho biết 5 kẻ sa lưới, bao gồm một trợ lý thân cận của Baghdadi, đã bị bắt sau chiến dịch kéo dài ba tháng của cơ quan tình báo Iraq và Mỹ thực hiện tại Syria. Chiến dịch với mục tiêu là các thủ lĩnh cấp cao IS đang lẩn trốn ở Syria và Thổ Nhĩ Kỳ còn tiêu diệt được 39 tay súng khác, khiến IS bị tổn thất nặng về lực lượng.

Quan chức tình báo Iraq nói rằng Baghdadi hiện đang lẩn trốn ở miền đông Syria với một nhóm nhỏ khoảng 4 hoặc 5 người hộ tống, gồm con trai và con rể. Và việc 5 thủ lĩnh cấp cao IS bị bắt giữ đã siết dần "thòng lọng" quanh Baghdadi.

IS đã gần như bị đánh bại hoàn toàn ở Iraq và Syria, hiện chỉ còn hoạt động ở các vùng đồng bằng sa mạc dọc theo biên giới Iraq. Hồi đầu tháng 4, Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi khẳng định "sẽ thực hiện tất cả các biện pháp cần thiết nếu IS đe dọa đến an ninh của Iraq".

Huyền Lê